Oslepol a zomrel veľmi mladý: Sympatického junáka z Popolušky postihol tragický osud a možno ste o tom ani netušili

Mnohí z nás si bez legendárnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku tieto sviatky ani len nevedia predstaviť. Už dnes večer o siedmej si ich naladíte na Markíze, takže ak sa neviete dočkať, poznačte si túto hodinu. Čas plynie ako voda a dokazuje to aj fakt, že táto snímka vznikla už pred viac ako 50 rokmi. S tým súvisí aj to, že viacerí herci, ktorí nám stále spríjemňujú Vianoce, už medzi nami nie sú. Počuli ste však už o tragickom osude, ktorý postihol Jaroslava Drbohlava?

Ešte v roku 2021 prišla od našich susedov správa, ktorá mnohým vtisla slzy do očí. Vo veku 68 rokov zomrela Libuše Šafránková, predstaviteľka Popolušky. Vráťme sa ešte viac do minulosti, konkrétne do roku 1985, kedy nás navždy opustil herec Jaroslav Drbohlav, ktorý stvárnil v Troch orieškoch princovho pobočníka Vítka. Zomrel predčasne, mladý.

Cukrovka, strata zraku a zlyhanie pečene

Ako vysvetľuje portál Topky, v čase vzniku Popolušky mal len 26 rokov, no o 12 rokov neskôr jeho život vyhasol. V tridsiatich mu diagnostikovali cukrovku, následne úplne prišiel o zrak. Poslednou bodkou bolo náhle zlyhanie pečene, ktorému podľahol, konkrétne sa spomína neúspešná transplantácia.

Čas pre ženy pripomína, že bol hospitalizovaný a dokonca podstúpil operáciu. No mladý herecký talent sa lekárom zachrániť nepodarilo, nech robili, čo robili. Jaroslav Drbohlav mal v čase svojho úmrtia len 38 rokov.

Popoluška sa vracia na Markízu

Ako sme vás informovali, každoročne je medzi televíznymi stanicami najväčšia bitka o Tri oriešky pre Popolušku, Pelíšky, Perinbabu či Mrázika. Spomínané Tri oriešky pre Popolušku tentoraz vyhrala Markíza.

Televízia Joj sa tento rok rozhodla, že bude konkurovať Jednotke aj Markíze. Preto 22. decembra odvysiela prvú časť filmu Sám doma, pričom v rovnakom čase vyvrcholí finále 4. série Pečie celé Slovensko na STVR.

Proti kultovej českej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku televízia Joj nasadí komédiu Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Pričom sa tento film stáva pravidelne jedným z najsledovanejších programov celých Vianoc. Sám doma 2 Joj vysiela na Štedrý deň každý rok, avšak vždy až po odvysielaní Popolušky. Tento rok komédiu odvysiela v rovnaký čas ako Markíza Popolušku.