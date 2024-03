Ošiaľ po niekoľkých rokoch opäť ožíva: Na tomto mieste sa objavil záhadný monolit, čoskoro možno zmizne

Počas víkendu sa v Spojenom kráľovstve objavil ďalší monolit. Niekoľko ich bolo objavených už aj po celej Európe. V predchádzajúcich prípadoch sa k monolitom prihlásila skupinka umelcov známa ako The Most Famous Artist a označila monolity za nezvyčajné umelecké dielo. O čo ide teraz?

Pred časom sa objavilo niekoľko monolitov

Ako informuje Mail Online, na waleskom kopci v Spojenom kráľovstve bol spozorovaný v poradí už piaty oceľový monolit. Vyše 3 metre vysoký objekt si miestni obyvatelia Hay-on-Wye všimli ešte počas víkendu. Niekoľko podobných štruktúr sa v rôznych kútoch sveta objavilo už v roku 2020. Pritiahli davy zvedavcov a získali si obrovskú pozornosť.

Predchádzajúce nálezy vyvolali na sociálnych sieťach množstvo špekulácií. Niektorí si dokonca mysleli, že štruktúry by mohli byť dielom mimozemšťanov. Napokon sa ale ukázalo, že šlo len o zvláštnu umeleckú inštaláciu.

NEW 🚨 It’s back: A mysterious ten-foot-tall metal monolith has appeared on a hill in Wales pic.twitter.com/Esy24eUC68 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 12, 2024

Nie všetci sú z monolitov nadšení

Richard Haynes, ktorý si najnovší monolit všimol, si najprv myslel, že by mohol slúžiť nejakému vedeckému účelu, napríklad na zhromažďovanie dažďovej vody. Po bližšom preskúmaní si ale uvedomil, že to tak zrejme nie je. Monolit má hladký povrch, je vyrobený z kovu a vo vnútri je dutý. Je podľa neho dosť ľahký na to, aby ho dvaja ľudia dokázali priniesť na kopec a osadiť do zeme. Myslí si, že po niekoľkých dňoch pravdepodobne zase zmizne.

Niektorí monolity kritizujú. Myslia si, že sú škaredé, trápne, poškodzujú životné prostredie a slúžia len na pútanie pozornosti.