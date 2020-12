V Európe sa objavil štvrtý monolit. Záhada je vyriešená, zistilo sa, kto ich postavil a aký majú význam

Doteraz nikto nevedel, prečo sa monolity objavujú, kam miznú a kto je za ne zodpovedný. Zdá sa však, že záhade sa napokon predsa len podarilo prísť na koreň.

Kto je za monolity zodpovedný?

Pravdepodobne ste aj vy zachytili informácie o monolitoch objavujúcich sa na náhodných miestach po svete. Prvý z nich sa objavil v Utahu 18. novembra a o niekoľko dní zmizol. Ďalší sa objavil v Rumunsku, po pár dňoch však zmizol aj ten. Tretí monolit sa objavil pred niekoľkými dňami v Kalifornii, ako sme vás však informovali, zničili ho vandali, ktorí ho nahradili dreveným krížom.

O štvrtom monolite, ktorý sa objavil na pláži anglického ostrova Isle of Wight, informoval Daily Mail. Na rozdiel od ostatných pripomínal povrch tohto monolitu zrkadlo. Ako však píše portál Unilad, zdá sa, že ten, kto je za monolity zodpovedný, sa konečne rozhodol odhaliť svoju identitu.

Prihlásila sa k nim skupinka umelcov známa ako The Most Famous Artist (v preklade Najznámejší umelec) a označila monolity za nezvyčajné umelecké dielo. O novinku sa umelci podelili prostredníctvom Instagramu, pričom zverejnili aj fotografie, na ktorých je okrem samotných monolitov možné vidieť aj proces ich výroby.

Vytvárajú umelecké diela, na ktoré sa tak skoro nezabudne

Skupinka umelcov, ktorá má svoju základňu v Santa Fe v Novom Mexiku, zverejnila fotografiu monolitu z Utahu s popisom a s cenovkou, z ktorej sa vám zakrúti hlava. Za umelecké dielo, ktoré pobláznilo svet, si The Most Famous Artist pýtajú 45 000 dolárov (v prepočte 37 000 eur). Zakladateľ skupiny je známy ako Matty Mo a v rozhovore pre Mashable sa vyjadril, že on a jeho skupinka sú známi tým, že vytvárajú práve takéto umelecké diela.

Dodal, že kvôli legálnym záležitostiam toho príliš veľa k monolitom povedať nemôže, ďalšie fotografie a informácie však vraj ľudia môžu očakávať v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch. Podľa umelcov bol toto najlepší spôsob, ako ukončiť rok, ktorý ľudstvo poriadne potrápil – prinútiť ľudí, aby si na moment mysleli, že na Zem prišla mimozemská civilizácia a zanecháva po sebe bizarné monolity.

Na svojej stránke skupina The Most Famous Artist dodáva, že ide o komunitu, ktorá spája kreatívnych ľudí po celom svete. Ich cieľom je vytvárať umelecké diela, na ktoré sa tak skoro nezabudne. Čo sa monolitov týka, skutočne sa im to podarilo. Dohady o nich na niekoľko dní zaplavili médiá a zaujali celý svet. Okrem toho, v minulosti zaujali tým, že niekoľko domov určených na demoláciu nafarbili jasnou ružovou farbou a svetoznámy nadpis Hollywood na chvíľu zmenili na Hollyweed.