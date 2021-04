Oscary 2021 majú svojich víťazov: Sošku za réžiu získala iba druhá žena za 93 rokov, bodoval aj Netflix

Uplynulý rok priniesol množstvo zmien a inak to nebolo ani vo svete filmu. Viac ako v kinách sme si kinematografiu vychutnávali z obývačiek, napríklad prostredníctvom streamovacích služieb. Oscarová noc však nesmela chýbať a tvorcovia sa snažili, aby bola skutočne výnimočným zážitkom. Pozrime sa, ako vyzerala, kto si prestížnu zlatú sošku napokon odniesol a ktoré filmy minulého roka si podľa akadémie zaslúžia najviac pozornosti.

Americká filmová akadémia kvôli koronavírusu tento rok slávnostný ceremoniál odovzdávania Oscarov posunula z februára na apríl. Okrem už tradičného losangelského Dolby Theater sa samotné udeľovanie cien uskutočnilo na historickej vlakovej stanici Union Station. Noci pod taktovkou režiséra Stevena Soderbergha sa teda nominovaní zúčastnili osobne a udeľovanie Oscarov sa nekonalo virtuálne. Jeho atmosféra dokonca mala pripomínala sledovanie skutočného filmu a nie televíznej show.

Ktoré filmy boli favoritmi?

Najviac nominácií, v počte rovných 10, získala snímka Mank režiséra Davida Finchera, ktorá divákov vtiahla do Hollywoodu 30. rokov prostredníctvom postavy scenáristu Hermana J. Mankiewicza, ktorý stál pri vzniku ikonického filmu Občan Kane.

Po šesť nominácií získali filmy The Father, The Trial of the Chicago 7, Nomadland, Minari, Sound of Metal a Judas and the Black Messiah. Päť nominácií má na konte Promising Young Woman. Streamovací gigant Netflix si celkovo odniesol skvelých 35 nominácií.

Prvýkrát v histórii boli nominované rovno dve režisérky – ženy

Tohtoročné Oscary boli výnimočné aj tým, že vôbec prvýkrát za ich 93-ročnú históriu boli nominované za réžiu dve ženy – Chloé Zhao za snímku Nomadland a Emerald Fennell s filmom Promising Young Woman.

Jedinou ženou, ktorá doteraz získala Oscara v tejto kategórii bola v roku 2010 Kathryn Bigelow s filmom Smrť čaká všade.

Celkovo sú iba šiestou a siedmou nominovanou režisérkou za necelú storočnú históriu Oscarov. Zhao sa navyše stala úplne prvou nominovanou ženou, ktorá nie je bieleho pôvodu. Práve jej snímka Nomadland bola jedným z hlavných favoritov. Prvýkrát nominovaný na Cenu Akadémie bol aj herec Chadwick Boseman za úlohu vo filme Ma Rainey’s Black Bottom, ktorý, žiaľ, už nie je medzi nami.

Tohtoročné odovzdávanie Oscarov sľubovalo od začiatku množstvo silných momentov a my sme si ich nemohli nechať ujsť. Tesne pred polnocou nášho času začali na červený koberec prichádzať očakávaní hostia. Samotné odovzdávanie cien bolo oproti minulým rokom strohejšie. Dolby Theater, ktorý býval po ostatné roky plný, zíval prázdnotou. Chýbali aj hudobné vystúpenia. V ďakovných rečiach sa zas niekoľkokrát zopakoval Netflix.

Veľké prekvapenie hneď na úvod

Už vyhlasovanie výsledkov prvej kategórie za najlepší pôvodný scenár prinieslo prekvapenie. Víťazkou sa stala Emerald Funnell a film Promising Young Woman. Vo svojej kategórii porazila snímky ako Minari alebo The Trial of the Chicago 7.

Najlepším cudzojazyčným filmom minulého roka je dánsky Chľast režiséra Thomasa Vinterberga, ktorý bol veľkým favoritom a aj podľa nás si Oscara zaslúžil. Príbeh jeho vzniku sa spája so smutnou udalosťou. Režisér chcel nakrútiť film, ktorý bude oslavou života. V tom však prišla správa o smrti jeho dcéry. Chľast prináša množstvo emócií, jeho sledovanie je však veľkým zážitkom. Aj vďaka hlavnej úlohe skvelého Madsa Mikkelsena.

Ocenená iba druhá režisérka v histórii

Cenu za réžiu odovzdal minuloročný víťaz oceňovanej snímky Parazit, Džun-ho Pong. Získala ju americká režisérka čínskeho pôvodu Chloé Zhao s filmom Nomadland. Podarilo sa jej stať iba druhou ženou v histórii Oscarov, ktorá uspela v tejto kategórii.

Priateľské puto medzi človekom a chobotnicou?

V kategórii dokumentárnych filmov získal Oscara zaujímavý počin My Octopus Teacher o nezvyčajnom priateľstve pod morskou hladinou, ktoré sa vytvorí medzi človekom a chobotnicou. Jeho tvorcovia boli jednými z tých, ktorí vo svojej reči spomenuli aj obľúbeného streamovacieho giganta Netflix a poďakovali mu.

Napriek tomu, že snímka Mank viedla v počte nominácií, na víťazstvo napokon premenila iba dve z nich. Oscara získala za kameru a výpravu.

Najlepším filmom pôsobivý Nomadland

Najlepším filmom minulého roka sa stal očakávaný Nomadland, ktorý ukazuje život amerických Nomádov na okraji spoločnosti. Skvelá roadmovie s viacerými vrstvami, ktorá si toto ocenenie nepochybne zaslúži.

Najlepšou herečkou sa stala Frances McDormand za svoj vynikajúci výkon v už spomínanej snímke Nomadland. V kategórii najlepší herec získal Oscara Anthony Hopkins za film The Father.

Pozrite si prehľad nominovaných a výhercov vo všetkých kategóriách:

Najlepší film / Best Picture The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší herec v hlavnej úlohe / Actor In a Leading Role Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe / Actress In a Leading Role Viola David (Ma Raine’s Black Bottom)

Andra Day (The United States Vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe / Actor In a Supporting Role Sasha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom, Jr. (One Night In Miami…)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe / Actress In a Supporting Role Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Najlepší animovaný film / Animated Feature Film Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Najlepšia kamera / Cinematography Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Najlepšie kostýmy / Costume Design Emma

Ma Raine’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Najlepšia réžia / Directing Tomas Vinterberg (Another Round)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Najlepší dokumentárny film / Documentary (Feature) Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Najlepší krátky dokumentárny film / Documentary (Short Subject) Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Najlepší strih / Film Editing The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší cudzojazyčný film / Foreign Language Film Another Round (Dánsko)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumunsnko)

The Man Who Sold His Skin (Tunisko)

Quio Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina)

Najlepší make-up / Makeup and Hairstyling Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey´s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Najlepší soundtrack k filmu / Music (Original Score) Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Najlepšia pôvodná pieseň k fimu / Music (Original Song) Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Fight For You (Judas and the Black Messiah)

Io Sí (Seen) (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Speak Now (One Night In Miami…)

Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7)

Najlepšia výprava / Production Design The Father

Ma Rainey’s Black Bottotm

Mank

News of the World

Tenet

Najlepší krátky animovaný film / Short Film (Animated) Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Najlepší krátky film / Short Film (Live Action) Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Najlepší zvuk / Sound Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Najlepšie vizuálne efekty / Visual Effects Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Najlepší adaptovaný scenár / Writing (Adapted Screenplay) Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami…

The White Tiger