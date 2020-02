Opäť im to vyšlo. Podľa fanúšikov Simpsonovci predpovedali koronavírus už v roku 1993

Seriál Simpsonovci sa vysiela už od roku 1989 a za ten čas mohli ľudia vidieť v 31. sériách až 673 epizód. Tvorcovia seriálu sa snažia do príbehov zakomponovať viaceré predpovede, z ktorých sa im aj mnohé naplnili. Za všetky môžeme uviesť zvolenenie Donalda Trumpa za prezidenta, či Gretu Thunberg. Najnovšie si však fanúšikovia všimli, že Simpsonovci predpovedali aj príchod koronavírusu.

Samozrejme, predpoveď nevyšla do úplných detailov, ale to nikomu neprekáža. Vírus chrípky sa šíri z Japonska, konkrétne z mesta Osaka a nakazia sa ním takmer všetci obyvatelia mestečka Springfield.

Ako informuje portál Deadline, v epizóde s názvom Osaka Flu z roku 1993 príde do Ameriky kontaminovaná škatuľa. Zamestnanec vo firme v Japonsku povie: „Prosím nehovorte šéfovi že mám chrípku.“ Potom zakašle do škatule, do ktorej balil odšťavovač a pošle vírus do Springfieldu.

Síce vírus v epizóde pochádza z Osaky a nie z čínskeho Wu-chanu, užívatelia Twitteru okamžite začali príspevok zdieľať a tvrdiť, že Simpsonovcom sa opäť podarilo predpovedať budúcnosť.

Epizóda je stará 27 rokov, no teraz je stále vysoko aktuálna. Pre upresnenie je ale vhodné dodať, že štýlom, ako sa preniesol vírus chrípky z Osaky v epizóde, je v súčasnosti v spojitosti s koronavírusom nemožné. Ak by zásielku z Číny skutočne balil niekto nakazený vírusom, kým by takýto balík prišiel na Slovensko, vírus by už nežil. Viac o tom si môžete prečítať v našom staršom článku.