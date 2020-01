Najväčšie konšpirácie o koronavíruse: Nakazí vás zásielka z Číny, patentovať si ho mal Bill Gates

Počet osôb, ktoré sú nakazené koronavírusom 2019-nCoV sa v Číne v stredu zvýšil na 5 974 a doposiaľ mu podľahlo 132 osôb. Asi jedinou pozitívnou správou nateraz ostáva, že úmrtnosť nedosahuje také počty ako v prípade SARS.

Už menej pozitívnou správou je to, že ľudia sa neuspokoja s tvrdením, že pôvod vírusu pravdepodobne pochádza z trhu s morskými plodmi. Istí si tým nie sú ani samotní vedci, keďže jedny z prvých nakazených ľudí koronavírusom sa na trhu nikdy nevyskytli a tak trh mohol byť iba miestom, odkiaľ sa začal viac šíriť. Niektorí vedci uvažujú, že nákaza môže pochádzať z kontaktu s hadmi či netopiermi. S istotou však nevedia nič potvrdiť ani vyvrátiť.

Takéto úvahy iba nahrávajú konšpirátorom a tvorcom hoaxov, ktorým sa tak oveľa lepšie darí šíriť ich bludy o pôvode či dôvode rozšírenia koronavírusu. Vybrali sme pre vás niektoré z nich.

Koronavírus pochádza z kanadského laboratória

Jedno z tvrdení hovorí, že koronavírus bol vyvinutý v laboratóriu v kanadskom Winipegu. Tam sa nachádzali aj čínski vedci, ktorí vírus ukradli a poslali do Číny. Tam s ním ale nenakladali s dostatočnou opatrnosťou a začal sa šíriť po krajine.

Kanadská agentúra verejného zdravia, samozrejme, túto konšpiráciu dementovala a pre National Post uviedla, že je to dezinformácia a neexistuje žiadny faktický základ tohto tvrdenia.

Za vírus môže americká vláda a Bill Gates

Čo by to bol zoznam konšpirácií, v ktorom by sa nenachádzala americká vláda a ideálne aj jeden z najbohatších ľudí sveta. Konšpirácia stavia na tom, že nadácia Billa Gatesa a jeho manželky dostala patent na koronavírus. To by sčasti pravda aj bola, avšak pri konšpiráciách je časté povedať „A“ a zamlčať „B“.

Nadácia totiž robila výskum na boj so skupinou koronavírusov, ktoré ohrozovali vtáky v rámci projektu štúdia chorôb zvierat a imunológie, ako uvádza portál Rolling Stone. Asi nikoho neprekvapí, že koronavírusy, ktoré skúmala nadácia, sú úplne odlišné a pôsobia na iné živočíšne druhy ako aktuálny koronavírus 2019-nCoV.

Koronavírus pochádza z toho, že Číňania jedia netopiere

Niektoré správy vedcov sa zamýšľajú nad tým, že koronavírus sa mohol na človeka preniesť od netopierov. Netrvalo tak dlho a objavili sa na internete videá netopierej polievky.

Neexistujú žiadne priame dôkazy, že koronavírus pochádza práve z netopierov. Takisto netopiere rozhodne nie sú v 1,3 miliardovej Číne bežným jedlom a konzumujú sa iba vo vybraných regiónoch, takže paušalizovať, že toto je bežná strava Číňanov súvisí s neznalosťou či snahou nájsť senzáciu tam, kde nie je.

Biologická zbraň

Koronavírus podľa tejto konšpirácie má byť cielene vytvorená biologická zbraň. Tá buď omylom unikla alebo bola zámerne vypustená – záleží na tom, na akú verziu tejto konšpiračnej teórie narazíte.

To, že nový koronavírus nie je biologická zbraň, je vidieť na samotnom priebehu nákazy. Na biologickú zbraň sa nešíri dostatočne rýchlo a ani úmrtnosť nie je našťastie na vysokej úrovni. Ak by koronavírus mal byť skutočne biologickou zbraňou, tak táto sa vedcom až tak nepodarila…

Očkovacia konšpirácia

Ako najlepšie zaistiť zisk farmakologických firiem? Podľa konšpirácií je to zámerné vypustenie vírusu a potom za drahé peniaze predávať očkovaciu látku. Odhliadnuc od toho, že očkovacia látka zatiaľ neexistuje, zisky z očkovacích látok by neboli extrémne vysoké a riziko, že by sa niečo takéto prevalilo obrovské.

Soľná voda a vitamín C sú zaručené lieky

Koronavírus vlastne nemusí byť nebezpečný. Stačí odštartovať správnu liečbu. Podľa niektorých odborníkov si stačí vyplachovať nos slanou vodou. Ďalší nedajú dopustiť na užívanie vitamínu C. Ani jedno z týchto riešení neublíži a v skutočnosti výplach dutín slanou vodou, ako aj zásobenie tela dostatočným množstvom vitamínu C je telu prospešné, na porazenie koronavírusu predsa ale treba silnejšie zbrane.

Nakazenie sa zásielkou z AliExpressu

Z Číny si objednávame tovar mnohí. Je preto pochopiteľné, že viacerí ľudia sa začali obávať o svoju bezpečnosť pri preberaní zásielok z tejto krajiny a nájdu sa aj takí, ktorí ich preberanie neodporúčajú. Ako to vlastne je a prečo sa nemusíte svojej zásielky z Číny obávať, sme vám vysvetlili v tomto článku.

Koronavírus spôsobuje pitie piva Corona

Na záver sme si nechali takúto „chuťovku“. Kým pri predchádzajúcich hoaxoch sa dalo predpokladať, že im niekto uverí, pri tomto je to takmer nemysliteľné.

Ak by to niekomu nebolo jasné, tak z mexického piva Corona sa nakaziť koronavírusom nedá. Podobnosť názvov vychádza zo samotného slova Corona, ktoré znamená v slovenčine koruna.

Vírus dostal pomenovanie koronavírus práve kvôli výstupkom, ktoré sa na jeho povrchu nachádzajú a skutočne pripomínajú korunku.