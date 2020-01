Ľudia sa kvôli koronavírusu boja objednávať z AliExpressu. Môžete sa nakaziť zásielkou z Číny?

Koronavírus je hrozba, ktorá momentálne straší celý svet. Keďže tento vírus je rozšírený najmä v Číne, mnohí ľudia majú obavu si z tejto krajiny objednávať tovar, keďže, ak by teoreticky s ich tovarom nakladal človek s týmto ochorením, mohol by sa vírus poľahky dostať aj na ich zásielku.

Koronavírus v zásielke

V prvom rade je treba uviesť, že strach z nakazenia nehrozí. Ak by s tovarom nakladal človek skutočne chorý na koronavírus, je celkom pravdepodobné, že by sa vírus dostal aj do zásielky. Môže tak prekonať poštou hranice a teoreticky by človek mohol zásielkou takto koronavírus rozšíriť.

Vírus mimo živého tela rýchlo umiera

Veľkou výhodou je v tomto momente to, čo mnohým z nás pri dodaní prekáža, a to je dlhá doba dodania. Zásielka z Číny k nám často putuje niekoľko dní, mnohokrát sú to dlhé týždne. To je dostatočná ochrana proti tomu, aby sme sa vírusom čo i len teoreticky nakazili. Tento patogén totiž takú dlhú dobu neprežije.

Ako uvádza epidemiológ Zoran Radovanovic pre srbský portál Telegraf, čas, ktorý dokáže vírus prežiť, závisí od podmienok. Na plastovom povrchu umiestnenom v tmavom obale, dokáže prežiť dlhšie ako napríklad na kovových povrchoch. Bavíme sa však v rovine niekoľkých hodín a nie dní.

Ak sa bojíte, nevoľte expresné dodanie

To, čo často zvažujeme pri kúpe je, či si priplatíme za expresné dodanie zásielky. Aj keď to takisto trvá niekoľko dní a prežitie koronavírusu je tak mizivé, ak sa bojíte, voľte štandardnú dĺžku dodania. V takom prípade môžete mať stopercentnú istotu, že vírus neprežije.