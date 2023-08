Okamžite si skontrolujte pupok: Toto sa s ním stane, ak si ho neumývate, ľudia sú z toho v šoku

Aj človek, ktorý svojej hygiene venuje dostatok pozornosti, možno občas zabudne na niektoré miesta. Jedným z nich je nepochybne pupok, v ktorom sa môžu usádzať nečistoty. LADbible upozornil na video doktora Karana Raja, ktorý vysvetlil, prečo by sme mu mali venovať viac pozornosti a poriadne ho čistiť.

Vo videu opísal, že pupok sa môže stať „smetným košom“ pre odumreté bunky či ďalšie nečistoty. Ak si ho aspoň raz za čas vyčistíte, tak viete, že je všetko v poriadku. No ak to nezaradíte medzi svoju rutinu, táto špina sa v otvore môže hromadiť a to nespôsobí nič dobré.

„Ak sa tento materiál pravidelne nevymýva, môže sa hromadiť a stvrdnúť do takzvaného omfalolitu,“ ozrejmil.

Čo to je? Ide o pupočný kameň, ktorý už na prvý pohľad nepôsobí vábne. Môže mať najrôznejšie farby, no zvyčajne je čierny či svetlohnedý. Aby to ale zašlo až do tohto štádia, musíte udržiavať svoj pupok v nečistote skutočne dlhú dobu.

Ľudia netušia, ako si ho vyčistiť

Niektorých ľudí toto zistenie vydesilo a v komentároch sa opakovala jedna otázka: Ako ho máme vyčistiť? A lekár na ňu aj promptne odpovedal. „Môžete si ho čistiť mydlom a vodou alebo vatovou tyčinkou,“ napísal.

Viacerí sa pozastavili nad tým, aký nepríjemný je pocit dotýkať sa prstom pupka, alebo sa pýtali, či to vlastne nebolí. Niekto na to odpovedal, že by to bolieť nemalo, no treba byť pri čistení opatrný.

Doktor vo videu aj ilustroval, ako to vyzerá, keď si človek pupok nevyčistí. Na tom sa pozastavili ľudia, ktorí nechápu, ako to niekto môže nechať zájsť až do takéhoto štádia.