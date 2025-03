Odvysielali zatiaľ len dve epizódy, no diváčky Ruže pre nevestu v tom majú jasno: Vedia, kto má vyhrať aj vypadnúť

Ruža pre nevestu sa pomaly rozbieha, a rovnako ako v predošlých sériách, aj tu sa stretlo množstvo výrazných osobností, vďaka ktorým majú diváci o zábavu postarané a nevedia sa odtrhnúť od obrazoviek. Dievčatá sa navyše postupne delia na skupiny, tak ako to bolo aj predtým, a vznikajú prvé rozbroje.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Tretiu sériu Ruže pre nevestu už stihli opustiť štyri potenciálne nevesty. Hneď v prvej epizóde sa so ženíchom rozlúčili Daniela, Bianka a Danka a v druhej epizóde sa k vypadnutým ružičkám pridala Catherine. Mnohí pritom jej vypadnutie nečakali, a tak ceremoniál, kde sa ženích Rasťo rozhodoval medzi ňou a Noemi, sledovali v napätí.

Majú svoju favoritku

Takisto ako Rasťo, jednotlivé súťažiace spoznávajú a hodnotia aj diváčky. Niektoré im hneď padli do oka, na iné si museli zvykať a potom je tu skupinka takých, o ktorých bez okolkov povedali, že čakajú, kedy vypadnú. Tieto konverzácie pritom prebiehajú nielen na oficiálnom profile relácie na sociálnych sieťach, ale tiež v skupine na Facebooku, kde môžu diváčky vo veľkom diskutovať o tejto šou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Z ich príspevkov aj komentárov sa tak ukázalo, že už našli svoju favoritku a dokonca sa zhodli aj na tom, kto by mal podľa nich vypadnúť ako ďalší. Pozitívne reakcie sa hromadili najmä ako ohlasy na rande Rasťa a Kristíny, po ktorom krásna súťažiaca dostala rovno ružu a vyhla sa tak ohrozeniu na ceremoniáli. „Za mňa sú zatiaľ oni dvaja spolu najviac kompatibilní,“ okomentovala tento potenciálny pár diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Úplne k sebe pasujú. Veľmi milé dievča.“ Tretia zas píše: „Moja favoritka.“

Komentáre o tom, ako ľudia najviac prajú výhru práve Kristíne, sa objavujú už od prvej epizódy. Mnohí diváci sa totiž zhodujú na tom, že práve ona k Rasťovi pasuje najviac. Naopak najmenšie sympatie získala Michaela, ktorú viacerí prirovnali k Marcele z prvej série.

„Miška, ale tú tam nechajú, aby bola šou. Tú si nikdy nevyberie, to už všetci vieme,“ znela jedna z odpovedí na otázku, kto by mal podľa divákov vypadnúť ako ďalší. „Je to jedno koho chceme, už je to natočené, ale ja by som určite vyrazila Mišu,“ pridala sa druhá.