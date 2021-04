Odobrili Európsky klimatický zákon. Ide o jednu z kľúčových dohôd krajín, ktorá má 2 hlavné body

Európska únia dosiahla predbežnú dohodu o klíme, ktorá by mala do roku 2050 prispieť ku klimatickej neutralite v členských štátoch. Tie spoločne s Európskym parlamentom dospeli k dohode v predvečer virtuálneho klimatického samitu, ktorý hostí americký prezident Joe Biden.

Predstavitelia Európskeho parlamentu a členských krajín EÚ odobrili v stredu ráno na rokovaniach návrh Európskeho zákona o klíme, ktorý legislatívne zakotvuje záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a tiež zníženie emisií skleníkových plynov “o najmenej” 55 percent do roku 2030.

Klimatická neutralita aj zníženie skleníkových plynov

Oznámila to v stredu ráno na svojej webstránke Európska komisia, z ktorej vyhlásenia cituje agentúra AFP. “Európsky zákon o klíme zakotvuje záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a ako strednodobý cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990,” uvádza sa vo vyhlásení EK.

EK privítala predbežnú dohodu, ktorú ešte musí formálne schváliť Európsky parlament a Európska rada. Legislatíva bude následne zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, čím nadobudne platnosť. Návrh európskeho zákona o klíme predstavila 4. marca 2020 predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Rokovania o legislatíve stagnovali dlhé mesiace. Obnovili sa v utorok popoludní, pričom zástupcovia k dohode dospeli v stredu nadránom.