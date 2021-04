Takto sa zmenila Zem v priebehu 37 rokov: Nová funkcia v Google Earth poskytuje smutný pohľad na našu planétu

Spoločnosť Google sa so svojimi produktami snaží vždy byť o krok vpred. Používateľom takmer na pravidelnej báze ponúka vylepšenia už známych aplikácií a výnimkou nie je ani populárny produkt Google Earth. Na tom si mnohí z nás zvykli pozerať rôzne destinácie a miesta z vtáčej perspektívy. Teraz prišiel Google s pútavou inováciou, ktorá používateľom umožní akoby cestovať časom.

Google predstavil novú funkciu vo svojom produkte Google Earth. Po novom už užívateľom neumožní sledovať len aktuálne satelitné a real-time snímky Zeme, ale aj náhľad do histórie, píše spravodajský web britskej BBC.

Ako sa zmenila Zem za takmer 40 rokov?

Google Earth Timelapse (GET) je unikátny projekt, ktorý používateľom sprostredkuje milióny satelitných záberov prakticky zo všetkých častí sveta, ktoré vznikli za posledných 37 rokov. Umožní tak každému, kto si na Google Earth klikne, pozorovať, ako sa napríklad zmenili ľadovce v dôsledku globálneho otepľovania, či ako sa postupne zmenšuje Amazonský prales v dôsledku odlesňovania.

To ale, samozrejme, nie je jediná vychytávka GET. Novú funkciu si jednoducho každý používateľ otvorí v internetovom prehliadači a môže tiež napríklad sledovať, ako sa menili niektoré predtým neobývané miesta a stali sa z nich rozľahlé súčasti miest.

24 miliónov satelitných fotografií

Novinka od Google má používateľom ponúknuť nielen pohľad na to, ako sa Zem postupne menila, ale tiež aj istým spôsobom varovať, že tieto zmeny pre planétu v mnohých ohľadoch nie sú prospešné. Obzvlášť, keď sa pozrieme na niektoré zelené plochy, ktoré kedysi existovali, no dnes by sme ich hľadali márne.

GET vznikol vďaka jedinečným 24 miliónom satelitných fotografií, ktoré boli spoločnosti poskytnuté Európskou úniou či NASA. Veľkosť všetkých fotografií, vďaka ktorým možno GET používať, predstavuje veľkosť približne 20 petabajtov, čo je zhruba 20 miliónov gigabajtov.

Spoločnosť Google plánuje svoj nový projekt neustále dopĺňať novými satelitnými zábermi. Zaviazala sa dokonca, že aktualizovať ich bude najbližších 10 rokov.