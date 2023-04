Odmieta vás domáci miláčik počúvať? Skúste dávať povely takto, podľa odborníkov to funguje viac ako krik

Ak nám niečo nevychádza podľa predstáv, neraz máme sklony nahnevať sa a zvýšiť hlas. Platí to aj pri výchove domácich miláčikov. Odborníci ale zistili, že omnoho lepšie výsledky dosiahnete, ak ostanete pokojní.

Ak niečo chcete dosiahnuť, nekričte

Mnoho majiteľov štvornohých miláčikov si myslí, že ak chcú dosiahnuť poslušnosť u psíka, musia sa vyjadrovať rázne a znieť prísne, píše Mail Online. Ako však informujú odborníci v štúdii publikovanej v časopise Animal, lepšie urobíte, ak od prísnosti upustíte a s domácim miláčikom budete hovoriť miernym, priateľským tónom.

Psy, ktoré boli súčasťou výskumu, reagovali na povely presnejšie, ak sa im tréner prihováral priateľsky. Odborníci si myslia, že ak sa budete psovi prihovárať milo, vytvoríte tým atmosféru, v ktorej bude uvoľnenejší a bude schopný lepšie plniť povely.

Súčasťou výskumu bolo 9 rôznych zmiešaných plemien psov. Každý zo psov absolvoval 15 tréningov trvajúcich 5 minút s piatimi trénermi. Povely boli bežné, napríklad „sadni“, „ľahni“ alebo „pretoč sa“. Líšil sa ale spôsob, akým sa tréneri psom prihovárali. Na základe toho boli interakcie delené do troch kategórií, a to do milej, neutrálnej a prísnej.

Priateľská atmosféra je najlepšia

Snáď nikoho neprekvapí, že ak tréner povely na psa takpovediac „štekal“, bolo zaznamenaných menej pozitívnych interakcií a znamení. Pes menej vrtel chvostom, menej presne plnil povely a menej času strávil v tesnej blízkosti trénera.

Okrem toho, že pes je uvoľnenejší, keď sa mu človek prihovára priateľským hlasom, autori štúdie si myslia, že tak ľahšie upútate aj jeho pozornosť. Už predchádzajúce výskumy ukázali, že atmosféra plná stresu negatívne ovplyvňuje kognitívny výkon zvierat ale, samozrejme, aj ich emócie.

V rámci súčasného výskumu mali psy reagovať na už naučené povely. Autori štúdie ale veria, že rovnaké závery platia aj pri učení nových povelov.