Odhalil, kde býva od začiatku vojny: Zelenskyj v reportáži ukázal jeho dočasný domov, v šatníku má jeden výnimočný oblek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal v televíznej reportáži svoj dočasný príbytok, v ktorom žije od začiatku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe nedeľnej správy agentúry DPA.

„Toto je miesto, kde žijem,“ bývam tu už rok, povedal Zelenskyj novinárovi Dmytrovi Komarovovi v reportáži, ktorú v piatok odvysielala ukrajinská televízna stanica 1+1.

Okná Zelenského príbytku boli zakryté hrubými závesmi, na jednolôžkovej posteli boli položené vankúše a deka, opisuje agentúra DPA. V izbe bolo vidieť aj televízor, stoličku a stôl.

Zelenskyj televíznemu štábu ukázal aj svoj šatník. Na vešiaku boli zavesené maskáčové bundy, na zemi uložená pevná vojenská obuv (kanady). Prezident povedal, že je to jeho bežné oblečenie. „Obleky teraz nenosím,“ dodal. Následne však z vešiaka predsa len oblek vytiahol. „Je to symbol, že vojna čoskoro skončí, zvíťazíme,“ povedal Zelenskyj.

Reportáž na sociálnej sieti zdieľal poradca ukrajinského rezortu vnútra Anton Geraščenko:

„This is where I’ve been living for a year“ – @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023