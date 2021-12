Oddnes sa uvoľňujú ďalšie opatrenia: Pre očkovaných sa otvárajú hotely, ale aj wellness pre ubytovaných hostí

Vláda sa dohodla počas decembra na dvoch fázach uvoľňovania opatrení. Druhá nastáva práve dnes počas 1. sviatku vianočného. Uvoľnenia sa, samozrejme, týkajú len očkovaných a prekonaných.

Reštaurácie otvoria až od 3. januára

Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby, ako aj turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, budú môcť fungovať len v režime OP od 25. 12. 2021. Povinný bude pri tom negatívny test, stravovať sa možné bude len na izbe a zatvorené musia ostať spoločenské priestory.

Reštaurácie sa samostatne otvoria až 3. januára, dohodla sa vláda počas posledného rokovania (22. 12.). Dovtedy budú gastro prevádzky môcť fungovať cez okienkový predaj a rozvozy. Vyplýva to z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální. Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.

Od štvrtku 23. decembra sa zmenili kapacitné obmedzenia v prevádzkach a na hromadných podujatiach z 25 štvorcových metrov na osobu na 15 štvorcových metrov na osobu. Do prevádzok tak po novom môže vstúpiť viac ľudí.

Uvoľnenie opatrení od 25. 12.:

Otvorenie hotelov a penziónov

Spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti

Wellness pre ubytovaných hostí

Donáška stravy na izbu

Ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, Ag, samotest v hoteli)

Od 17. decembra platí nasledovné:

Zákaz vychádzania od 20:00 hod. do 5:00 hod. (výnimky z nočného zákazu vychádzania tvoria: cesta z a do práce, nutné je potvrdenie od zamestnávateľa, cesta k lekárovi, na pohotovosť a do lekárne, starostlivosť o blízku osobu, cesta do potravín, vychádzka so psom alebo mačkou do 500 m od bydliska, cesta do a zo zahraničia, zabezpečovanie sociálnych služieb alebo terénne sociálne služby, účasť na bohoslužbách – len v režime OP a max. 30 os. alebo 25 m/os)

V režime OP môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 hod všetky maloobchodné prevádzky, prevádzky služieb, kaderníctva, manikúry a pedikúry, barber, kozmetiky, masáže, soláriá, knižnice, galérie, múzeá, lyžiarske vleky a lanovky

V režime základ môžu fungovať len esenciálne maloobchodné prevádzky, potraviny, drogérie, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, kúpele (pre indikovaných pacientov), predajne náhradných dielov do áut, obchody s krmivom pre domáce zvieratá, práčovne a čistiarne odevov, zberné dvory a taxislužby

Knižnice, múzeá a galérie budú otvorené v režime OP

budú otvorené v režime OP V rýchlikoch, IC vlakoch a diaľkových autobusoch budú môcť cestovať iba ľudia v režime OTP. Pre iné osoby ako v uvedenom režime bude od uvedeného termínu platiť zákaz využívať diaľkovú vlakovú a autobusovú dopravu. Očkovacie preukazy či potvrdenie o teste a prekonaní covidu by mali podľa ministra dopravy Andreja Doležala kontrolovať vlakvedúci alebo policajti

Tieto opatrenia platia do odvolania, najdlhšie však do 9. januára 2022.