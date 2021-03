Odchod Krajčího bude postupný. Matovič chce, aby odišiel až keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V

Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Dodal, že nechce robiť “obštrukcie” a nie je prilepený na svojej stoličke. Z funkcie by mal odchádzať postupne, ešte niekoľko týždňov by mal Krajčí pomáhať novému šéfovi rezortu.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) ocenil jeho prácu v rezorte. Dodal, že koalícia bola blízko svojmu rozpadu. Krajčího odstúpenie považuje Matovič za najabsurdnejšie v dejinách. Veľakrát bol podľa neho opustený “ako prst” v boji za životy a zdravie ľudí.

Odíde až keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V

Krajčí by mal podľa premiéra odstúpiť postupne. “Chcem, aby nový minister alebo ministerka bola v týchto ťažkých časoch pre Slovensko spoločne so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade, aby prechod moci a zodpovednosti bol plynulý tak, aby sa to nedotklo ochrany zdravia a životov,” doplnil Matovič. Premiér by chcel, aby Krajčí odišiel, až keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V. Meno nového ministra ešte nepovedali, Matovič nepotvrdil, či to bude súčasný štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.

Krajčí poďakoval poslancom za OĽANO, ktorí za ním stoja a tiež hnutiu Sme rodina. Dodal, že keďže Za ľudí a SaS podmienili svoje zotrvanie vo vláde jeho demisiou, bolo by zbytočné a nesprávne dávať argumenty. Želá si, aby si nový minister mohol robiť svoju robotu, mal dostatočnú autoritu vo vláde a aby sa zo zdravotníctva nerobila politická téma. “Želám si, aby sa z pandémie prestala robiť politika, aby sa z opatrení nerobili nástroje, ktorými voličom sa chcem zapáčiť,” doplnil.

OĽANO stojí za Krajčím

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že keby sme sa všetci riadili návrhmi Krajčího, nebola by pandemická situácia na Slovensku taká zlá. Dodal, že klub OĽANO naďalej stojí za Krajčím a za jeho rozhodnutím. “Mrzí nás, že ten, čo chcel viac opatrení, odchádza a tí, čo všetko spochybňovali, ostávajú,” doplnil Šipoš. Hnutie urobí podľa neho všetko preto, aby navrhlo kvalitného nového ministra zdravotníctva.

Už naobed oznámil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, že koalícia sa dohodla na ďalšom fungovaní. Podrobnosti majú ešte oznámiť na spoločnej tlačovej konferencii po doladení detailov. Súčasťou dohody má byť tzv. memorandum dobrého vládnutia. Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi Matovičom a Sulíkom.

Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Okrem odchodu Krajčího z funkcie sa hovorilo aj o požiadavke na odstúpenie premiéra či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.