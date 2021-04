Od štvrtka sa do čakárne na očkovanie môžu prihlásiť všetci, dokonca už nad 16 rokov

V diskusnej relácii Na telo plus sa ocitol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ten potvrdil novinku, že do čakárne sa budú môcť prihlásiť od štvrtka všetci a dokonca aj ľudia už nad 16 rokov. Mladšie ročníky by zrejme mohli dostať aj vakcínu od firmy Pfizer.

Prihlásení počkajú na termín, ktorý sa bude udeľovať podľa veku a chorôb. Vakcínu nebude možné si vybrať. Lengvarský očakáva, že tretia vlna pandémie bude na Slovensku na konci leta, keď sa budú vracať dovolenkári a možno budú aj nové mutácie. Verí však, že táto vlna už nebude taká silná a práve naopak, bude slabšia aj vďaka očkovaniu.

Minister tiež povedal, že každý, kto by sa chcel dať zaočkovať to stihne do polovice júna. Samozrejme za situácie, že prídu na Slovensko všetky vakcíny, ktoré máme zajednané.

Sputnik V otestujú aj Rusi

Rusi si vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu. Ako uviedol minister Lengvarský, ruská strana si vo štvrtok odvezie 600 dávok vakcíny, 300 z prvej dávky a 300 z druhej na svoju vlastnú kontrolu. „Vypýtali si mesiac na to, to aby si to skontrolovali sami vo svojej réžii,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku podľa neho padne až po tejto skúške.