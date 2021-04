Vláda v pondelok večer rozhodla, že sa núdzový stav predĺži o ďalších 30 dní. Potvrdiť to musí ešte NR SR. Vláda tiež uznesením rozhodla, že zákaz vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21.00 h.

Niektorí poslanci už predtým avizovali, že nie sú za opakované predlžovanie núdzového stavu. Strana SaS rozhodnutie vlády rešpektuje, no šéf strany a vicepremiér Richard Sulík s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS) uznesenie nepodporili, pretože nesúhlasia so zákazom vychádzania.

Sulík predstavil vlastný návrh novely zákona

Koaličná SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzový stav. Nie je ani za plošné testovanie a zákaz vychádzania. Strana verí prísľubu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), že čoskoro príde k nahradeniu núdzového stavu novelou zákona o hospodárskej mobilizácii a pandemickým zákonom.

Richard Sulík nebude na zasadnutí vlády hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Odôvodňuje to zlepšovaním pandemickej situácie. Je ochotný podporiť ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) s príslušným návrhom zákona, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní. Treba podľa neho situáciu riešiť konkrétnymi zákonmi a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov.

“Myslím si, že núdzový stav sme už podporili dostatočne veľakrát na to, aby sme s tým už prestali,” povedal Sulík novinárom s tým, že nevidí dôvod na núdzový stav. “Je najvyšší čas, aby sme tieto problémy riešili zákonmi, ktoré budú riešiť len tie problémy, a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov,” doplnil. Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Sulík reagoval, že v komisii sú ľudia, ktorí vidia len pandémiu. Zopakoval, že ak by jej súčasťou aj ekonómovia, sociológovia či pedagógovia, jej odporúčania by mohli byť iné. Nemôžeme podľa neho úplne zlikvidovať gastro. Upozornil, že utrpel aj maloobchod.

Kritika lekára Visolajského

Lekár Peter Visolajský kritizuje návrh novely Richarda Sulíka. Na sociálnej sieti Facebook uverejnil status, v ktorom vysvetľuje, prečo to nie je správne a čo si podľa neho politici v skutočnosti myslia o zdravotníkoch. Novela má podľa neho “jedným umožniť večer pivko na terase, druhým si večer pobehať…. a zdravotníkom? Ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzového stavu. Slovenský zdravotník – občan druhej kategórie,” napísal.

Tento status SaS a pána predsedu Sulíka vystihuje, čo si o slovenských zdravotníkoch myslia politici a ako k… Uverejnil používateľ Peter Visolajský Utorok 27. apríla 2021

Richard Sulík reagoval aj na súčasnú koalíciu, pričom je toho názoru, že táto vláda má vyššiu šancu dovládnuť až do konca volebného obdobia. Najmä kvôli tomu, že na čele vlády už nie je Igor Matovič ale Eduard Heger ako nový premiér. K zmene vlády podľa neho prišlo aj vďaka SaS. „Keď bolo potrebné zaujať zásadný postoj, necúvnuť a neuhnúť, tak sme to spravili. Keby nebolo nás, k zmene by nedošlo,“ povedal Sulík v diskusii na TASR TV.

Strana Za ľudí chce najmä zmenu v COVID automate

Podľa Sulíka sa bude o návrhu ešte diskutovať v koalícii. Strana Za ľudí očakáva, že tento týždeň príde k zmene COVID automatu a aktualizácii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nereflektujú na aktuálnu situáciu. Uviedla to predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Aktualizácia COVID automatu by mala podľa nej obsahovať aj nové pravidlá testovania, aby sa nevykladali desiatky tisíc eur na jedného pozitívne testovaného tak, ako je to dnes. „Situácia je radikálne lepšia a iná, ako bola. Testovanie musí mať zmysel a plošné testovanie dnes zmysel nemá,“ uzavrela Remišová.

Strana Za ľudí predpokladá, že núdzový stav sa skončí skôr, ako príde do Národnej rady SR (NR SR). V prípade, ak by parlament musel na 20. deň hlasovať o predĺžení núdzového stavu, poslanci strany Za ľudí by sa riadili aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku. Ak by bola podobná ako dnes, núdzový stav by nepodporili.