Vláda schválila vstup do červenej fázy. Od pondelka sa rušia ďalšie obmedzenia, naďalej potrebujete test

Vláda schválila aktualizáciu opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Platiť budú od pondelka 3. mája. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu večer prijal vládny kabinet na svojom online rokovaní. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že schválené opatrenia bude komunikovať vo štvrtok (29. 4.).

Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Od pondelka bude podľa COVID automatu v bordovej fáze desať okresov, červených bude 60 a v ružovej fáze ich bude deväť.

Rozdelenie okresov platné od 3. mája

V treťom stupni varovania sú okresy:

okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,

V druhom stupni varovania sú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

V prvom stupni varovania sú okresy:

okres Dunajská Streda, okres Komárno, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Skalica, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce

Test bude naďalej potrebný, na vyhlášky sa čaká

Vláda preto odporučila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi prehodnotiť vyhlášku, ktorou sa zabezpečuje realizácia obmedzení podľa COVID automatu na základe stupňa rizikovosti okresu. Má zároveň ponechať v platnosti vyhlášku ukladajúcu povinnosť prevádzkovateľom a zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia. Podľa tejto vyhlášky majú na pracoviská či do iných zariadení zakázaný vstup ľudia bez negatívneho testu, potvrdenia o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19. Mikasovi tiež vláda odporučila, aby ponechal povinnosť nosiť respirátor FFP2 alebo N95/KN95 v obchodoch, hromadnej doprave a interiéroch.

Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test, nie starší ako 14 dní, a v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test, nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom.

Kedy nepotrebujete test?

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. “Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,” uvádza sa v uznesení. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania.