Od pondelka platia nové pravidlá na hraniciach. K cestovateľskému semaforu sa nevrátime, pozrite si prehľad

Po vstupe na Slovensko platí povinnosť registrovať sa na tomto webe. Osoby, ktoré budú cestovať letecky, budú musieť vyplniť elektronický formulár zverejnený na tejto webovej stránke.

Plne očkovaní ste, ak máte aspoň 14 dní (a nie viac ako jeden rok) po druhej dávke v prípade dvojdávkovej vakcíny. Pokiaľ ste očkovaní jednodávkovou vakcínou, od očkovania musí ubehnúť aspoň 21 dní.

Za plne očkovaného sa považujete tiež vtedy, ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v intervale do 180 dní a máte aspoň jednu očkovaciu dávku, ktorú ste dostali viac ako 14 dní (a nie viac ako rok) pred vstupom na Slovensko. Očkovacia látka musí byť podaná v danom intervale.

Tieto potvrdenia musíte mať pri sebe v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku a musíte ich byť schopný ukázať v prípade kontroly. Miesto potvrdenia o očkovaní môžete ukázať aj digitálny COVID preukaz EÚ.

Ak máte len jednu dávku, na ukončenie karantény vám stačí negatívny výsledok PCR testu

Od pondelka 19. júla sa upravia pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate sa budú môcť dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu.

Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť dva týždne. „Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok,“ doplnila hovorkyňa.

Osoby, ktoré nespadajú do vyšších kategórii a od 19. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, musia dodržať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

U detí do dvanástich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie karanténa ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Karanténu musia dodržiavať všetky osoby v domácnosti.

K semaforu sa nevrátime

ÚVZ SR týmto reagoval na pozastavenie účinnosti vyhlášky Ústavným súdom (ÚS) SR a obnovenie platnosti a účinnosť vyhlášky ÚVZ SR z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semafora na zelené, červené a čierne.

Hygienici spresnili, že novou vyhláškou sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu SR.

„Cieľom novej vyhlášky je predísť významným zmenám na hraniciach pre šírenie infekčnejšieho variantu delta, ktorý je už v mnohých krajinách dominantný, a je potrebné na to v záujme ochrany zdravia ľudí predvídavo reagovať,“ doplnila Račková s tým, že v praxi nenastane návrat k Vyhláške č. 218 (k trojfarebnému cestovateľskému semaforu), ktorej platnosť Ústavný súd SR obnovil, aby predišiel prípadnému právnemu vákuu v pandemickej legislatíve.

Račková ďalej zdôraznila, že ostatné prechodné ustanovenia týkajúce sa pendlerov, osôb od 12 do 18 rokov zostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, respektíve do 9. augusta.