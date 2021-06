Očkovanie v lekárňach je vo svete štandardom, ktorý u nás zatiaľ neexistuje

Medzi najčastejšie očkovania patrí chrípka, hepatitída a tetanus. Ako uviedla Slovenská lekárnická komora (SLeK), na Slovensku táto možnosť zatiaľ chýba.

Komora lekárnikov zdôraznila, že v krajinách, kde je možné očkovať v lekárni, je potrebné zaškoliť farmaceutov na podávanie vakcín. V 35 krajinách existuje postgraduálne vzdelávanie lekárnikov a v prípade 16 krajín fungujú aj pregraduálne kurzy.

Epidemiologička Zuzana Krištúfková tvrdí, že na Katedre epidemiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vedia pripraviť certifikovaný kurz pre farmaceutov. Vedeli by tak získať vedomosti o základoch vakcinológie s tým, že by vedeli vyhodnotiť, koho môžu očkovať. Rovnako by získali poznatky o zložení, správnom skladovaní a aplikácii vakcín, či o možných nežiaducich účinkoch.

Dalo by sa ním odbremeniť všeobecných lekárov

“Myslím, že by sme tým čiastočne odbremenili preťažených všeobecných lekárov a zvýšili ochranu zdravia našich obyvateľov,” uviedla.

SLeK vníma aj záujem o takúto aktivitu zo strany farmaceutov. Ako zistili z prieskumu, ktorý komora realizovala v apríli tohto roka, takmer šesť z desiatich farmaceutov by uvítalo možnosť očkovania dospelých proti chrípke v lekárňach. Tri štvrtiny opýtaných by využili možnosť vzdelávania v oblasti vakcinácie.

Takáto zmena by podľa právnej zástupkyne SLeK Lucie Dávidek mohla nastať až po legislatívnej úprave. Určiť by sa muselo materiálne, priestorové a personálne vybavenie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na účely vakcinácie, ale napríklad by bolo potrebné tiež rozšírenie kompetencií farmaceutov o právo vykonávať očkovanie osôb, či zadefinovanie očkovania ako zdravotného výkonu.

Určiť by sa tiež museli podmienky evidencie očkovania, jeho vykazovania a úhrady, dodala.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že je takejto zmene otvorené.