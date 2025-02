Slováci už čoskoro budú nakupovať v novom Kauflande. Reťazec otvorí svoju druhú predajňu v meste na severe Slovenska

Maloobchodný trh na Slovensku zaznamenal v uplynulých mesiacoch zásadný impulz. Ide o príchod diskontného hráča z Poľska, ktorý by u nás už čoskoro mal otvoriť prvé predajne. Rozširovať sa však budú aj etablovaní veľkí hráči vrátane Kauflandu. Ten sa momentálne pripravuje na otvorenie novej predajne na severe Slovenska.

Medzi časté voľby domácich spotrebiteľov bezpochyby patrí aj sieť supermarketov Kaufland. Reťazec je rozšírený naprieč celým Slovenskom a každoročne dokáže generovať vysoké tržby. Tie ho radia medzi najsilnejších hráčov na slovenskom trhu, pričom počet jeho predajní je oproti hlavnej konkurencii takpovediac polovičný. Billa, Tesco či Lidl u nás majú viac ako 160 obchodov, pričom spomínaný Kaufland ich má „iba“ cez 80.

V minulom roku sa reťazcu podarilo otvoriť štyri nové predajne, konkrétne v mestách Bytča, Šamorín, Handlová a Zvolen. Avizované plány sa tak spoločnosti podarilo naplniť a v podobnom tempe by údajne mal Kaufland pokračovať aj naďalej. Potvrdili nám to zástupcovia reťazca. „V tomto roku plánujeme otvoriť podobný počet predajní ako minulý rok, avšak závisí to od viacerých faktorov ako napríklad získanie patričných povolení a podobne,“ uviedla pre interez hovorkyňa Lucia Vargová.

Zatiaľ nie je jasné, kde by sa mali nachádzať. Pri Kauflande stále platí, že je pri výbere lokalít selektívny a „nepodlieza“ svoje zaužívané priestorové štandardy. Z tohto dôvodu zrejme nie je reálne, že ho uvidíme napríklad v menších obciach či málo frekventovaných oblastiach.

Už čoskoro v Martine

Ako sa uvádza na webe spoločnosti, Kaufland sa zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc. V nových projektoch či existujúcich objektoch potrebuje reťazec plochu minimálne 2-tisíc metrov štvorcových a poloha potenciálnej predajne by mala byť centrálna alebo periférna s dobrou dopravnou dostupnosťou a viditeľnosťou.

Ako nám ďalej zástupkyňa Kaufland Slovensko prezradila, už čoskoro sa môžu zákazníci tešiť na novú predajňu na severe Slovenska. Malo by ísť o mesto Martin, v ktorom nemecký obchodník otvorí už svoju druhú predajňu. Presný termín ešte budú kompetentní komunikovať.