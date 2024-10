Obrovský zvrat v prípade Christiana Bruecknera: Pedofil, ktorý mal uniesť malú Maddie, sa môže dostať na slobodu

Christian Brueckner je hlavným podozrivým v prípade zmiznutia Maddie McCann. Čelí však obvineniam aj v ďalších prípadoch sexuálneho násilia, za jeden z incidentov si už aj odpykáva trest. Došlo ale k zvratu, niekoľkých obvinení bol zbavený a čoskoro sa možno dostane na slobodu.

Pedofil sa môže dostať na slobodu

Nedávno sme vás informovali, že Christian Brueckner mal bývalému spoluväzňovi prezradiť, že v Algarve uniesol z hotelovej izby dieťa. Detaily, ktoré Brueckner prezradil, sa nápadne podobali tým z únosu Maddie McCann. Ako informuje CNN Prima News, Brueckner má toho na rováši omnoho viac, ako je únos. Dnes ho ale súd niekoľkých obvinení zbavil. Má ísť o obvinenia v prípade niekoľkých sexuálnych trestných činov, ktoré ale s Maddie nesúvisia.

Brueckner je momentálne za mrežami, kde si odpykáva trest za znásilnenie dôchodkyne Diany Menkes v roku 2005 v Algarve. Na slobodu by sa však podmienečne mohol dostať už budúci rok.

Proces sa nikdy nemal odohrať

Bruecknerov obhajca Friedrich Fülscher sa súd snaží presvedčiť o tom, že vypočutí svedkovia sú nedôveryhodní a dôkazy nedostatočné. Myslí si, že pedofil je pod väčším tlakom preto, lebo je podozrivý v prípade zmiznutia Maddie, ktorý sleduje celý svet, s čím súd súhlasil. Obhajca dodal, že prokuratúra stráca emocionálny odstup a celý súdny proces sa vlastne nikdy nemal ani odohrať.

Prepustenie Bruecknera by mohlo ovplyvniť aj vyšetrovanie zmiznutia dievčatka, a to napriek nedávnej výpovedi spoluväzňa. Vyšetrovatelia dokonca tvrdili, že majú dôkazy, ktoré Bruecknera priamo spájajú s únosom. Obvinenie v prípade malej Maddie ale napriek tomu nepadlo. Súd dal podľa Mail Online príležitosť aj Bruecknerovi, aby sa vyjadril, ten to ale odmietol so slovami, že nemá čo povedať. Definitívny verdikt by mal zaznieť už v priebehu dnešného dňa.