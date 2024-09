Obrovský zvrat v prípade malej Maddie: Brueckner sa mal spoluväzňovi priznať, že v Algarve uniesol dievčatko

Pedofil Christian Brueckner sa vo väzení mal zdôveriť spoluväzňovi, že v Algarve z hotelovej izby uniesol dieťa. Keď videl otvorené okno, chcel ukradnúť peniaze, využil však príležitosť.

Pedofil sa vyspovedal spoluväzňovi

Ako píše Mail Online, bývalý spoluväzeň Christiana Bruecknera pred súdom vypovedal, že sa mu pedofil priznal k tomu, že v Algarve uniesol z hotelovej izby dieťa. Laurentiu Codin a Brueckner zdieľali celu v roku 2020. Pedofil sa ho vraj opýtal, či tiež sedí za mrežami za ublíženie dieťaťu. Codin tvrdil, že odsúdený násilník ho prosil, aby podpálil jeho bývanie, keď vyjde z väzenia. Pýtal sa ho, či DNA možno získať z kostí dieťaťa pod zemou a použiť vzorky ako dôkaz.

Únos, ktorý Brueckner popisoval Codinovi, sa nápadne podobá na prípad zmiznutia Maddie McCann. Pedofil sa údajne priznal, že kradol v Algarve v oblasti, kde je veľa hotelov pre bohatých ľudí. Raz sa mu podarilo nájsť otvorené okno a vlámal sa do hotelovej izby v nádeji, že tam nájde peniaze. Tie síce nenašiel, no keď zbadal dieťa, využil príležitosť a uniesol ho. O dve hodiny neskôr vraj už všade boli policajti so psami, tak sa rozhodol z oblasti ujsť.

Bruecknerova obhajoba všetko rázne odmieta

V Algarve s ním podľa Codinovej výpovede mala byť aj žena, s ktorou sa pohádal. Vzal teda dieťa do auta a odišiel s ním preč. Brueckner tiež Codinovi prezradil, ako v Hanoveri používal dodávku na sex s mladými dievčatami. Brueckner sa ale podľa spoluväzňa nikdy priamo nevyjadril, že by dievčatá následne zabíjal.

Sudca sa Codina pýtal, v akom veku bola obeť, ktorú Brueckner uniesol v Algarve. Potvrdil, že bola veľmi mladá. Brueckner mu vraj o všetkom rozprával preto, lebo si myslel, že aj Codin je pedofil. Brueckner si v súčasnosti odpykáva trest za znásilnenie 72-ročnej americkej dôchodkyne Diany Menkes, ku ktorému došlo v roku 2005 v Algarve. Na okresnom súde v Braunschweigu ho súdia za nesúvisiace sexuálne trestné činy, ktoré údajne spáchal v rovnakej destinácii v rokoch 2000 až 2017. Bruecknerova obhajoba pred súdom rázne odmietla Codinove obvinenia.