Obľúbený slovenský festival zrušili, no ľuďom odmietajú vrátiť peniaze. Zrejme ich teraz čaká súd

Topfest patril dlhé roky medzi obľúbené slovenské festivaly a je o to smutnejšie, ako napokon skončil. Ako sme vás informovali ešte v júni, rockový festival Topfest, ktorý sa mal konať od 27. do 29. júna, bol zrušený. V takomto prípade by malo byť samozrejmosťou, že ľudia dostanú naspäť svoje peniaze, no napokon je všetko inak, píšu TV Noviny.

Vraj je na vine investor

Fanúšikovia totiž ešte stále nedostali naspäť svoje peniaze. Podľa organizátora môže za zrušenie investor, ktorý má zároveň aj prístup k peniazom. Investor však tvrdí, že kompenzovať ľudí za zrušenie festivalu nie je jeho záväzok. Slovenská obchodná inšpekcia ľuďom odporúča, aby sa v prípade, že im nebudú vrátené peniaze, obrátili na príslušný súd.

Oficiálny dôvod zrušenia festivalu je pritom stále nejasný. „Milí naši fanúšikovia, v najbližších dňoch sa vyjadríme k súčasnej situácii. Momentálne sa k nej vyjadriť nemôžeme, nakoľko stále prebiehajú rokovania s interpretmi a obchodnými partnermi,“ začali znelo vyjadrenie organizátora krátko po zrušení Topfestu na sociálnej sieti Instagram.

„Na základe nepredvídaných udalostí, ktoré sa stali v predchádzajúcich týždňoch, sme však nútení podľa dnešného rozhodnutia festival na rok 2024 zrušiť,“ napísali. Ako si všimol web Prorocker, už dávnejšie pred oficiálnym zrušením podujatia si fanúšikovia začali uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Posledné týždne totiž viaceré kapely postupne začali ohlasovať svoju neúčasť na festivale.

Kapela P.O.D. zrušila viaceré európske vystúpenia, kapela Annihilator ale ako dôvod zrušenia vystúpenia uviedla nedodržanie zmluvných podmienok zo strany organizátora. Podobné dôvody na svojich profiloch na sociálnych sieťach mali uviesť aj kapely Eclipse či Phil Campbell and The Bastard Sons.