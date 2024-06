Obľúbený európsky ostrov ponúka ubytovanie úplne zadarmo: Stačí splniť túto podmienku a tri noci neplatíte nič

Turistika pozdĺž žulových útesov, hustých lesov, nedotknutých pláží a piesočných dún? Vďaka rozbehnutému projektu si môžete užiť parádny dobrodružný výlet bez toho, aby ste platili za ubytovanie. O ponuke informoval portál BBC.

Článok pokračuje pod videom ↓

Turistické trasy, akými sú Santiago de Compostella či slovenská cesta SNP, stále naberajú na popularite. Pokiaľ si aj vy chcete užiť outdoorový raj, no myslíte si, že na to nemáte dostatok prostriedkov, prinášame vám tip v podobe druhého najväčšieho ostrova Stredozemného mora.

Hoci Sardínia patrí medzi obľúbené turistické destinácie, na ostrove sa nachádza aj juhozápadné pobrežie, ktoré celé dekády uniká pozornosti turistov. Zmeniť sa to snaží lákavý nový program, ktorý dúfa, že priláka ľudí túžiacich po dobrodružstve a objavovaní. Ich lákadlom je bezplatné ubytovanie pozdĺž úchvatnej baníckej cesty Santa Barbara.

Bezplatné ubytovanie pre každého, kto je mladší ako 35 rokov

Zriedkavo navštevované pobrežie je pomenované po svätom patrónovi baníkov. Na úseku dlhom približne 500 kilometrov objavíte piesočné duny, dramatické skalnaté útesy, husté lesy, či takmer 150 opustených baní.

Nová iniciatíva nesie názov Leg’s Go In Cammino. Výzva, ktorá odštartovala v októbri 2023, ponúka návštevníkom ubytovanie zadarmo na tri po sebe idúce noci. Jedinou podmienkou je vek návštevníkov, ktorý nesmie prekročiť hranicu 35 rokov.

Pokiaľ sa zvedavý cestovateľ do výzvy zapojí, dostane poukážky, ktoré môže využiť v miestnych kempoch, hostincoch i nocľahárňach s raňajkami.

Vekovú hranicu vysvetľuje tajomníčka združenia Margherita Concu. „Chceli sme zúžiť priemerný vek našich návštevníkov, od dôchodcov až po ľudí vo veku 20 až 30 rokov. Je pre nás veľmi dôležité informovať ľudí o histórii chodníka.“

Ani po tretej noci sa nemusíte báť prehnane vysokých nákladov. Za štandardný hostinec rodinného typu budete platiť približne 20 eur za noc. Súkromné ubytovanie vás vyjde v priemere na 28 eur.

Cesta do histórie a jedinečné gastro zážitky

Počas výletu na vás okrem ohromujúcej prírody čaká cesta do histórie. Prechádzať budete po uličkách z roku 800 pred Kristom, Rimanmi postavených kamenných schodoch a železničných tratiach z 19. storočia. Pokiaľ sa podujmete na celých 500 kilometrov, na konci trasy vás bude čakať trofej od miestneho remeselníka s keramickou vežou s tromi oknami, symbolom Santa Barbary.

Po ceste môžete ochutnať miestne špeciality, akými sú cestoviny s tuniakom modroplutvým v dedine Carloforte, či slávnu sladkú cibuľku z ostrova v San Giovanni. Zajesť ju môžete pichľavými artičokmi v Masainas, po ceste si určite užijete desiatu v podobe cícera z Musei či slávnych čerešní a pomarančov z Villacidro.

Ako dodáva BBC, na získanie bezplatných poukazov si mladí turisti musia kúpiť turistický pas v hodnote 5 eur. Okrem toho musia prispieť malým príspevkom prostredníctvom webovej stránky Cammino. Poukážky môžete využiť až do 15. decembra 2024, neplatia však v období od 16. júna do 14. septembra. Pokiaľ sa teda chcete do výzvy zapojiť, vyhraďte si na ňu obdobie po lete.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.