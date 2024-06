Tajný plážový raj à la Maldivy je len pár hodín od Slovenska: Možno ste o ňom nepočuli, na toľko eur vás vyjde výlet

Na západe známeho ostrova Mykonos objavíte priamo v Európe rozprávkový raj, ktorý dýcha nedotknutou pôdou, pohanskou históriou a širokým modrým morom. O drobných gréckych ostrovoch ste možno ešte nikdy nepočuli, to je však veľká chyba. Za deň na nich zažijete krajší výlet ako na ázijských Maldivách, no za zlomok ceny a len pár stoviek kilometrov od Slovenska.

Neobývaný grécky ostrov Rineia, ktorý leží západne od Mykonosu, má rozlohu necelých 14 kilometrov štvorcových. Je úplne neobývaný, časť jeho pôdy patrí dávno vyhasnutej sopke. Vďaka archeologickým náleziskám je od roku 1990 zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Pohanský panteón s modro čírou vodou

Hovorí sa, že na pôde tohto ostrova sa narodili Apollo a Artemis, dvaja pohanskí bohovia. Pohanský panteón je vybudovaný na antických ruinách, ktoré kedysi vzývali starých bohov ako vlastné ikony.

Na ostrove sa nachádzajú symboly histórie v podobe starovekých gréckych chrámov, hrobov bojovníkov či opustených kostolov. Letných turistov zaujme ale hlavne široké pásmo žiarivej číro modrej morskej vody, ktorá sa nachádza v zozname najmodrejších vôd na svete. Na výlet vám stačí jediný deň, počas ktorého zažijete úplný opak toho, čím je pre nás turistický, bujarý (a hlavne ľuďmi preplnený) Mykonos.

Na ostrov sa dostanete mnohými spôsobmi, zaplatiť si môžete za súkromnú jachtu i organizovaný výlet so sprievodcom. Fantázii sa medze nekladú; turistické možnosti v Grécku vám ponúkajú dokonca aj výlet vrtuľníkom či luxusné exkluzívne zájazdy pre špeciálne príležitosti, informuje portál Travel Earth. Štandardný výlet na osamotenom ostrove vás vyjde na približne 80 eur.

Rineia je k tomu obývaná len stádom kôz. Raz za čas sa na ostrove objavia grécki farmári, naraziť môžete na ďalšie malé skupiny turistov.

Mykénsky občan pre portál The Sun prezradil, že miesto pretkané historickou a antropologickou esenciou pripomína Maldivy, no ľudia ho často obchádzajú. Na území žili ľudia naposledy pred 7-tisíc rokmi, chvíľu sa tiež využívalo ako karanténa v dôsledku morových a cholerových epidémií v 18. a 19. storočí. Karanténu na takomto mieste by si asi užil každý z nás.

Na výlet si nezabudnite pribaliť potraviny a vodu, ktorá na ostrove nie je. Nenájdete na ňom, samozrejme, ani elektrinu či služby, takže vás na výlete do gréckej divočiny nebude naozaj nič obmedzovať.

