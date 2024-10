Obľúbená streamovacia služba predstavila novinku, na túto funkciu sa môžete tešiť. K dispozícii bude v novom balíčku

Streamovacia služba SkyShowtime oznámila uvedenie nového balíčka s názvom Prémiový plán, diváci si vďaka nemu budú môcť tituly užiť už aj v kvalitnejšom 4K UHD rozlíšení. Dokopy budú po novom k dispozícii už tri balíky.

Ako sa uvádza v tlačovej správe, Prémiový plán bude k dispozícii na viac ako 20 trhoch súčasne, vrátane Slovenska. Balík „bude ponúkaný spolu s existujúcim Štandardným plánom s reklamami a Štandardným plánom (predtým nazývaným Štandardný Plus),“ uvádza SkyShowtime.

Predplatiteľ Prémiového plánu získa obsah bez reklám, rovnako môže celá rodina sledovať relácie a filmy bez prerušenia na piatich zariadeniach súčasne, ďalšou výhodou je možnosť výberu 100* titulov na sledovanie offline.

Rastúci výber už aj v 4K UHD

Monty Sarhan, generálny riaditeľ spoločnosti SkyShowtime uviedol, že Prémiový plán ponúka všetku skvelú zábavu SkyShowtime, „ale s doplnkovými funkciami vrátane viacerých súbežných streamovaní, väčšieho počtu sťahovaní a rastúceho výberu obsahu v rozlíšení 4K UHD. SkyShowtime bola prvou službou, ktorá na týchto trhoch ponúkla plán s podporou reklamy, a s naším Prémiovým plánom naďalej vedieme: sme prvou streamovacou službou, ktorá na týchto trhoch ponúka všetky tri typy plánov – Štandardný s reklamami, Štandardný a Prémiový.“

Streamovacia služby chystá pre svojich predplatiteľov najbližšom čase viacero noviniek, ktoré do SkyShowtime pribudnú. Ide o tituly ako „A Quiet Place: Day One, Landman, Lioness (2. séria), Mamen Mayo, Schmeichel, The Agency, The Darkness, Śleboda, The Day of the Jackal, The Fall Guy a Yellowstone (5. séria, časť B),“ uvádza sa v tlačovej správe.

Prémiový plán za 9,99 €

K zdraženiu existujúcich balíkov SkyShowtime nepristúpil. Cena zaŠtandardný plán je 7,99 € a cena za Štandardný plán s reklamami je4,99 €. Prémiový plán SkyShowtime bude stáť 9,99 €.