Oblička z prasaťa bola prvýkrát transplantovaná do živého človeka. Ide o obrovský míľnik medicíny

Prvýkrát v histórii medicíny sa lekárom podarilo transplantovať obličku z prasaťa do človeka bez toho, aby ho ľudské telo okamžite odmietlo. Ide tak o neuveriteľný úspech a nádej pre záchranu mnohých budúcich životov. Informuje portál CNN.

Husársky kúsok sa podaril lekárom v nemocnici Langone Health v americkom New Yorku. Ako píšu média po celom svete, ide o obrovský míľnik, ktorý by mohol zlepšiť výrazný nedostatok orgánov na darovanie, v tomto prípade obličiek.

Oblička fungovala celé tri dni

Recipientom orgánu bola pacientka, ktorej už síce nefungoval mozog, no jej telo udržiavali lekári pri živote. Lekári sa ju chystali odpojiť od prístrojov. Navyše prejavovala známky obličkovej dysfunkcie. Jej rodina samozrejme s týmto pokusným zákrokom súhlasila.

Oblička pochádzala z prasaťa, ktorého gény boli špeciálne upravené, aby jeho tkanivá neobsahovali molekulu, ktorá by bola zodpovedná na okamžité odmietnutie orgánu. Oblička bola celé tri dni pripojená na krvný obeh pacientky mimo tela, aby k nej mali prístup výskumníci.

Podľa výsledkov vyzerala oblička úplne funkčne a produkovala bežné množstvo moču. Takisto neprejavovala absolútne žiadne známky spomínaného odmietnutia. Nefunkčnú obličku pacientky tak lekári vymenili za funkčnú a pri pohľade na výsledky by sa na prvý pohľad ani nedalo rozoznať, že pochádzala zo zvieraťa.

Hoci môžu niektorí tento zákrok považovať za nemorálny, pravdou je, že v USA čaká na náhradnú obličku až 90-tisíc ľudí a mnohí sa jej nedočkajú, hoci sú na listine celé roky. Títo ľudia by pritom po transplantácii obličky mohli žiť úplne normálny život.

“Ostré pokusy” na pacientoch by sa mohli objaviť tak za 2 roky. Išlo by o prípady, pri ktorých by už neexistovala iná nádej a obličky by úplne vypovedali svoju funkciu. Otázkou naďalej zostáva, či by prasačia oblička predstavovala trvalé riešenie, alebo len dočasné, kým sa neobjaví vhodná ľudská. Zrejme by záležalo od rozhodnutia pacienta, či chce so zvieracou obličkou žiť do konca života.