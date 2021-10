Zmija sa mu neosvedčila, tak použil kobru. Muž usmrtil manželku bizarným spôsobom, dostal doživotie

Ľudia vedia byť nesmierne kreatívni, napríklad aj vtedy, keď ide o ubližovanie iným ľuďom. Ukážkou je aj muž, ktorý sa svoju manželku rozhodol zabiť skutočne bizarným spôsobom, použil na to jedovatú kobru. Žena po prvom uhryznutí hadom musela podstúpiť niekoľko bolestivých zákrokov, ďalší pokus o vraždu však už neprežila, muža postihol krutý trest.

Manželku zabil za pomoci jedovatého hada

Muža v indickom štáte Kerala postihol nezvyčajne prísny trest za to, akým spôsobom pripravil svoju manželku o život. V apríli minulého roka Suraj Kumar zaplatil v prepočte približne 79 eur za kobru okuliarnatú, ktorá patrí medzi tie najjedovatejšie hady na svete, píše portál BBC. Už samotné obchodovanie s hadmi je v Indii považované za ilegálnu činnosť, Kumar však zašiel ešte ďalej.

Suraj si kobru vzal domov v plastovej nádobe, do ktorej vyvŕtal otvor. Neskôr dal nádobu s hadom do tašky a vybral sa do 44 kilometrov vzdialeného mesta k rodičom svojej manželky Utrhy. Tá sa tu zotavovala zo „záhadného“ uhryznutia hadom po tom, čo bola po 52 dňoch prepustená z nemocnice. Musela podstúpiť niekoľko bolestivých operácií nohy (vrátane transplantácie kože) po tom, čo ju uhryzla zmija retiazková. Tá v Indii ročne pripraví o život tisícky ľudí.

Žena sa ešte nestihla zotaviť z uštipnutia prvým hadom, keď jej Suraj podal pohár s džúsom napusteným sedatívami. Keď Uthra džús vypila a zaspala, Suraj sa chopil príležitosti a kobru pustil na telo svojej spiacej manželky. Had však nezaútočil, len sa odplazil preč. Suraj hada zodvihol a opäť ho hodil na svoju manželku, had sa však opäť len odplazil. Na tretí pokus už muž hada pridržal pri ženinej ľavej ruke a vyčkal, kým ju dvakrát uhryzol. Následne hada nechal, aby sa odplazil do kúta miestnosti.

O vraždu sa pokúsil niekoľkokrát rovnakým spôsobom

Herpetológovia neskôr upozornili na fakt, že kobry neútočia, kým k tomu nie sú vyprovokované, je teda jasné, že ňou Suraj manipuloval. Muž po sebe chcel stopy zamiesť, umyl pohár s džúsom a vymazal zo svojho telefónu inkriminujúce hovory.

Matka našla svoju dcéru až na ďalší deň. Suraj bol po celý čas pri nej a keď sa ho žena opýtala, prečo svoju manželku neskontroloval, vyhovoril sa, že ju nechcel budiť. Uthra bola okamžite prevezená do nemocnice, lekári jej však už nedokázali pomôcť, bola mŕtva. Následná pitva preukázala, že žena mala v tele sedatíva a hadí jed.

Rodičia na Suraja okamžite podali žalobu. Súdneho procesu sa zúčastnilo viac ako 90 svedkov, vrátane lekárov a herpetológov, ktorí dosvedčili, že Uthra bola zavraždená krutým spôsobom. Jed kobry totiž účinkuje tak, že v priebehu niekoľkých hodín paralyzuje dýchacie ústrojenstvo človeka. Proti Surajovi využila polícia aj záznamy hovorov či históriu z jeho internetového prehliadača (na internete hľadal informácie o hadích jedoch a o tom, ako s plazmi manipulovať). V rodinnom aute našli ukryté aj sedatíva a na dvore objavili zakopanú kobru, ktorú muž po vražde zabil.

Chcel ju okradnúť a znova sa oženiť

Neskôr sa ukázalo, že Suraj kúpil aj zmiju, ktorá uhryzla Uthru niekoľko mesiacov pred jej smrťou. K činu sa napokon priznal aj muž, ktorý mu oboch hadov predal. Aby toho nebolo málo, toto nebol prvý ani druhý, ale dokonca tretí Surajov pokus o vraždu manželky v priebehu štyroch mesiacov. Hada kúpil už predtým a vypustil ho v dome. Uthra si ho však všimla a upozornila naň. Neskôr jej do jedla vložil sedatíva a zmiju vypustil v spálni. Muž sa teda o vraždu pokúsil viackrát rovnakým spôsobom.

Avšak vzhľadom na to, že uhryznutie hadom je v Indii pomerne bežné (ročne naň zomrie viac ako 60 000 ľudí), nikomu neprišlo na um, že by mohlo ísť o nevydarený pokus o vraždu. Prečo to vlastne urobil? Suraj tvrdil, že sa mu prisnil sen, ktorý mu prezradil, že Uthrin osud je zomrieť po uhryznutí hadom. Pravda je však taká, že ju chcel zabiť, aby ju mohol okradnúť a oženiť sa s inou ženou. Namiesto ďalšieho manželstva sa však dočkal dvojnásobného doživotného trestu.