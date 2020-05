Objavilo sa posledné video vyhynutého tasmánskeho tigra v zoo. Odvtedy ho nikto nevidel

Písal sa 7. september 1936 keď Benjamin, posledný známy vakovlk tasmánsky inak nazývaný aj tasmánsky tiger zomrel v zoo v meste Hobart nachádzajúcom sa na ostrove Tasmánia, ktorý je austrálskym štátom. Vtedy sa ešte netušilo, že tento jedinec bol posledným žijúcim vakovlkom tasmánskym.

Ako informuje portál Science Alert, tesne pred jeho smrťou sa ho ale podarilo zaznamenať na krátke, iba 21-sekundové video. Tieto zábery sú jedinečné aj tým, že ide o jediný zvukový záznam. Boli vyhotovené pred 85 rokmi a teraz ich organizácia NFSA – National Film and Sound Archive of Australia digitalizovala do rozlíšenia 4K a zverejnila.

Tieto vačkovce boli v Tasmánii v 19. storočí masovo lovené, lebo sa verilo, že napáda hospodárske zvieratá, najmä ovce. Vláda za každého uloveného jedinca tiež vyplácala odmenu a ľudia tak boli motivovaní ich zabíjať.

Spomínaný tasmánsky tiger Benjamin na videu zomrel krátko po tom, ako bolo natočené toto video. V zoo sa údajne o neho dobre nestarali, cez deň sa piekol v horúčavách, v noci zase mrzol. Navyše bolo plaché zviera zavreté v klietke bez výbehu či možnosti úkrytu a ľudia si ho chodili pozerať.

Vakovlk tasmánsky je od roku 1982 oficiálne vedený ako vyhynutý. To, či je to ale naozaj tak, nie je isté. Viackrát bolo hlásené, že bol pozorovaný vo voľnej prírode, oficiálny dôkaz ale neexistuje. Okrem toho, že by sa napokon predsa objavil vo voľnej prírode, vedci sa ho pokúšajú oživiť aj modernými metódami.

Vďaka modernej metóde na úpravu génov CRISPR chcú austrálski vedci získať zo zakonzervovaných mláďat tasmánskych tigrov genóm vyhynutého zvieraťa a priviesť ho tak znovu k životu. Takto získané genetické informácie by ďalej mohli do genómu príbuzného žijúceho vačkovca. S trochou šťastia, trpezlivosti a tvrdej práce by sa im mohli geneticky oživiť vyhynutého tasmánskeho tigra.