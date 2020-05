Podarilo sa vyvrátiť ďalší mýtus o t-rexovi. Nielenže mal krátke predné končatiny, navyše bol aj zlým bežcom

Poznáme ho najmä z filmov. Dinosaurus tyranosaurus rex je však opradený mnohými polopravdami. Aká je teda pravda týkajúca sa desivého predátora?

Tyranosaurus rex nebol dobrý bežec

Vo filmoch sa neraz zdá, že pred ostrým zubom tyranosaura nikto a nič neujde. Ako však informuje portál All That Is Interesting, pravdou je, že t-rex sa za svojou obeťou nehnal bleskovou rýchlosťou, ba práve naopak. Najnovšia štúdia dokazuje, že t-rexove nohy neboli stvorené na rýchly beh, ale na pomalšiu, no dlhú chôdzu. Ako uvádza portál Phys, nohy t-rexa boli vytvorené tak, aby dlho uchovávali energiu a teda zaručili mu výdrž.

V rámci štúdie vedci zhromaždili a porovnávali množstvo informácií týkajúcich sa tzv. theropodov. Porovnávali ich hmotnosť, jednotlivé proporcie, ale napríklad aj chôdzu. Do štúdie bolo zaradených 70 druhov, pričom ich proporcie sa výrazne líšili. Napríklad, ich hmotnosť sa pohybovala od menej ako kilogramu až po 9 ton. Spoločnou charakteristikou sú však končatiny s 3 palcami a duté kosti.

Stavba nôh mu zaručovala výdrž

Najviac pozornosti venovali vedci v rámci štúdie práve tyranosaurovi rexovi, ktorého nohy dosahovali dĺžku v priemere viac ako 3 metre, najdlhšia nájdená kosť však merala až 4,5 metra. Neraz panuje názor, že dlhšie nohy znamenajú vyššiu rýchlosť, to však platilo len v prípade malých a stredne veľkých theropodov.

Dinosaurus vážiaci tonu však nebol o nič rýchlejší ako tie menšie, aj keď mal dlhšie nohy. Jeho pohyby však boli efektívnejšie. Okrem toho vedci porovnali, koľko energie spotrebovali jednotlivé druhy theropodov počas chôdze a ukázalo sa, že tie väčšie jej spotrebovali podstatne menej. Znamená to, že t-rex mal viac energie na dlhodobejšie pátranie po svojej obeti, neskolil ju však vďaka schopnostiam maratónca.