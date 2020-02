Objavili stratené kráľovstvo? Vedci sa domnievajú, že objavili mocnosť, ktoré porazilo slávneho panovníka

Stratené mestá lákajú mnoho archeológov, ale aj laikov, ktorých zaujímajú dejiny. Jedným z takých miest je aj kráľovstvo, o ktorom sa hovorí, že porazilo slávneho panovníka Frýgie, Midasa.

Ako informuje portál Phys, vedcom sa pravdepodobne podarilo objaviť mesto z čias 1400 pred Kristom až 600 pred Kristom. Odhaduje sa, že ide o stratené kráľovstvo, ktoré porazilo Frýgiu, kráľovstvo, ktorému vládol mocný Midas.

Skupina britských a tureckých odborníkov a študentov z chicagskej univerzity sa minulé leto vybrala preskúmať oblasť Turecka známu ako Türkmen-Karahöyük, keď natrafili na miestneho farmára. Ten im prezradil, že pred časom objavil počas výkopových prác v jednom z kanálov veľký kameň so zvláštnym nápisom.

Odborníci sa okamžite vydali na prieskum a ukázalo sa, že kameň jednoznačne pochádza z antických čias. Nápis bol napísaný v jazyku, ktorému sa hovorí luwian a v danej oblasti sa ním hovorilo ešte počas doby bronzovej a doby železnej. Odhaduje sa, že ide o jednu z najstarších vetiev indo-európskych jazykov. Po preložení nápisu sa vedcom podarilo zistiť, že hovorí o porazení Frýgie, kráľovstva, ktorému panoval kráľ Midas. O ňom už tisícročia koluje mýtus, že mal zlatý dotyk.

“In a flash, we had profound new information on the Bronze Age Middle East.”

