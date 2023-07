Objavili sme neskutočne lacnú letenku za 13 eur: V skrytom európskom klenote ste za 80 minút, netreba vám veľa peňazí

Vďaka akciovým letenkám sa stalo cestovanie dostupnejším, než kedykoľvek predtým. Ak ešte nemáte dovolenku naplánovanú, no v najbližších mesiacoch by ste predsa len chceli niekam vyraziť, máme pre vás jeden tip. Objavili sme lacnú letenku do málo známeho európskeho klenotu, ktorým je Čierna Hora.

Táto destinácia nie je typickou voľbou na dovolenku pre mnohých Slovákov. No môže to byť chyba. Krajina totiž má návštevníkom čo ponúknuť. A veľkou výhodou je aj to, že je cenovo dostupnejšia ako obľúbené Chorvátsko, a teraz si sem môžete zaletieť už za 13 eur.

Lacné letenky na august, ešte lacnejšie na september

Ako môžete vidieť vyššie, do Čiernej Hory aktuálne nájdete lacné letenky aj na horúci august. No ešte o pár eur menej stoja v druhej polovici septembra. Konkrétne na termín 18. 9. si teraz môžete kúpiť letenku už za 13 eur.

Let trvá iba hodinku dvadsať, takže sa sem dostanete skutočne rýchlo. V tomto prípade sa letí z Budapešti do Podgorice, ktorá je hlavným mestom Čiernej Hory. Cena spiatočnej letenky vás tiež nemusí vyjsť draho. Napríklad, ak sa rozhodnete pre dlhšiu dovolenku a vrátite sa 29. septembra, zaplatíte za let tam aj späť príjemných 58 eur na osobu.

Čo možno vidieť v Čiernej Hore?

Podgorica je len na skok od známeho Skadarského jazera, ktoré vám odporúčame ako tip na výlet. Táto krajina ponúka veľa možností pre ľudí, ktorí milujú prírodu a hory. Stačí si len prenajať auto a môžete prebrázdiť jej rôzne kúty a vydať sa napríklad aj na turistiku.

Ak však túžite len vylihovať na pláži, aj tak si v Čiernej Hore môžete prísť na svoje. Z Podgorice sa už o hodinu dostanete autom na polostrov Sveti Stefan, ktorý je luxusným unikátom. Ak si ho ale chcete s pôžitkom vychutnať, musíte sa tu ubytovať. Na pobreží Jadranu ale nájdete viacero pláží, kde si môžete oddýchnuť, či užiť si letnú zábavu.