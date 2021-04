Objavili 30 rokov stratenú ruskú adaptáciu Pána prsteňov: Sovietsky film je na smiech, pozrieť si ho môžete zadarmo

Kultová fantasy séria kníh Pán prsteňov sa doposiaľ dočkala len dvoch známych adaptácií. Prvou bol animovaný film z roku 1978. Druhú, veľkolepejšiu nakrútil na počiatku nového milénia režisér Peter Jackson. Existovala však aj tretia adaptácia, na ktorú všetci zabudli. Vznikla v roku 1991 pre sovietsku televíziu a takmer 30 rokov sa verilo, že je stratená. Teraz ju opäť našli a zverejnili na internete.

Khraniteli je televíznym filmom sovietskej produkcie z roku 1991, ktorý vychádza z knižky Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa. Nie je síce úplnou adaptáciou slávneho fantasy diela spisovateľa J. R. R Tolkiena, skôr je ním voľne inšpirovaná, tento film však veľa ľudí mimo rusky hovoriacich krajín nevidelo a o jeho existencii vlastne ani netušilo. Po 30 rokoch sa ho ale podarilo objaviť a niekto ho zverejnil na YouTube, píše web The Guardian.

Lacná adaptácia Pána prsteňov, z ktorej sa všetci smejú

S originálnym Pánom prsteňov má však snímka len veľmi málo spoločného. Sovieti na televíznej snímke šetrili, kde sa dalo. Výsledkom je tak dielo, ktoré je všetkým na smiech – kostýmy aj jednotlivé scény sú akoby vystrihnutého z najlacnejšieho filmu, o špeciálnych efektoch ani nehovoriac. Celý film pritom vyzerá len ako akýsi televízny záznam veľmi zlého divadelného predstavenia. Nečudo teda, že Khraniteli – ruskú adaptáciu Pána prsteňov – sa rozhodli zniesť z povrchu zemského.

Podľa The Guardian, ani v čase uvedenia snímky v televíznom vysielaní Leningrad TV sa ruská verzia fantasy príbehu nestretla s úspechom a ani pochopením. Film bol odvysielaný raz a následne zmizol zo všetkých archívov, čo zabezpečilo, že na Khraniteli všetci zabudli. Konkurenčná stanica 5TV sa však rozhodla, že film v dvoch častiach zverejní na YouTube a prekvapivo – zlá adaptácia Pána prsteňov oslavuje úspech. Vidieť ju len v priebehu týždňa stihlo viac ako 800-tisíc ľudí.

Dlhé roky stratený film

„Fanúšikovia dekády prehľadávali archívy, no tento film sa im nepodarilo nájsť,“ cituje ruskú publikáciu World of Fantasy, ktorá adaptácie Tolkienových prác dokumentovala, denník The Guardian. Napísala aj o Khraniteli, o ktorej dlhé roky mnohí ani len netušili.

Prečo má ale ruská snímka úplne iný názov? Je za tým pomerne jednoduché vysvetlenie. Sovietska televízia na hodnovernú adaptáciu nezohnala filmové práva, pomohla si preto po svojom. Ďalšou dôležitou vecou je, že Tolkienova tvorba mala v minulosti v Rusku problémy s cenzúrou.

Vtedajší režim totiž v dielach zo Stredozeme videl snahu postáv bojovať proti východným totalitným silám. Preklad Spoločenstva prsteňa tak bol scenzurovaný. Verejnosti to bolo okrem iného vysvetlené aj tak, že Tolkienove diela boli veľmi ťažké preložiteľné do ruštiny. Výsledkom tak bol preklad, ktorý ruskému publiku veľa nepovedal a nikto mu vlastne ani nerozumel.

Prvý samizdatový preklad Spoločenstva prsteňa vychádzal v roku 1966, teda zhruba desať rokov, kedy vyšla prvý kniha v originálnom jazyku. Prvý oficiálny preklad Pána prsteňov vyšiel v roku 1982, na ďalšie dva diely (Dve veže, Návrat kráľa) si museli rusky hovoriaci čitatelia počkať ďalšie roky.

Sovieti mali aj vlastného Hobbita

Khraniteli pritom nie je jediným ruským filmom založeným na Tolkienovej tvorbe. V roku 1985 Leningrad TV odvysielala nízkorozpočtovú adaptáciu Hobbita, ktorá bola akoby baletným záznamom z divadla. O tej sa dlhé roky verilo, že ide o jedinú ruskú adaptáciu Tolkienovej práce. V roku 1991 ale vznikol aj animovaný ruský Hobbit, z ktorého sa ale zachovalo tiež len 6 minút.

Ruské adaptácie najnovšie dopĺňa Khraniteli, ktorý si môžete pozrieť online aj vy. Prvú časť nájdete tu, druhú po kliknutí sem.