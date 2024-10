O tomto veľa Slovákov nevie: Lidl nepredáva iba potraviny či zmiešaný tovar, v ponuke má napríklad aj nehnuteľnosti

Nemecký predajca Lidl je lídrom slovenského trhu v segmente potravinových reťazcov a patrí medzi prvé voľby tuzemských spotrebiteľov. Tí si ho obľúbili aj vďaka špecifickému sortimentu a nízkym cenám potravín. Okrem nich často v predajniach nájdeme rôzny zmiešaný tovar, pomôcky do domácnosti a oblečenie. Čo však veľa zákazníkov nevie je, že od obľúbeného reťazca si môžu kúpiť aj nehnuteľnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tie Lidl dokonca inzeruje na vlastnej webovej stránke. Ako upozornil portál Index, tržbami najväčší slovenský reťazec v súčasnosti ponúka na predaj niekoľko pozemkov, no je tiež možné si od neho prenajať obchodné priestory. „Ponúkame nákupné centrá, obchodné domy, supermarkety a iné komerčné nehnuteľnosti. Obráťte sa priamo na nás, ak vám môžeme pomôcť pri hľadaní vhodného objektu podľa vašich potrieb,“ uvádza sa na spomínanom webe spoločnosti.

V aktuálnej ponuke sú pozemky v mestách Trebišov a Banská Bystrica, kúpiť si viete tiež atraktívny pozemok pri diaľnici D2 neďaleko Senca, a v neposlednom rade si môžete prenajať priestory v Liptovskom Hrádku. Konkrétne cenové ponuky dostanete v prípade, že prejavíte záujem a Lidl kontaktujete. Jednotlivé pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti už existujúcich predajní nemeckého reťazca.

Ako ďalej Index uviedol, nejde o úplne štandardný prístup, a to aj vzhľadom na to, že hovoríme o jednom z najúspešnejších a najväčších predajcov na domácom trhu. Dôvody však sú oveľa praktickejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pri expanzii sú obchodné reťazce takpovediac nútené kupovať väčšie pozemky, nakoľko ich predajcovia väčšinou nechcú deliť.

Do úvahy treba vziať aj fakt, že konkurenčný boj, vysoký záujem a obmedzený počet vhodných pozemkov nevytvárajú pre veľkých hráčov pružné podmienky na vyjednávanie. Preto spravidla odkúpia väčšie parcely a po vybudovaní predajne s parkoviskom sa môže stať, že už časť nadobudnutých nehnuteľností skrátka nepotrebujú a nemajú pre ne využitie. Lidl sa takéto situácie teda rozhodol riešiť realitnou sekciou na vlastných webových stránkach.