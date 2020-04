O panictvo prišiel s ovcou a priznal sa k vražde 3-tisíc ľudí. Film nakrútený podľa skutočných udalostí šokuje divákov

Režisér John McNaughton v roku 1986 svojím debutom šokoval svet. Snímka Henry: Portrét masového vraha, totiž patrí medzi jeden z najkontroverznejších filmov, aké v kinematografii vznikli. A to má značnú konkurenciu.

Henry: Portrét masového vraha

John McNaughton zobrazil zvrátenosť a zároveň genialitu jedného človeka s chorou mysľou tak presvedčivo, že sa film Henry: Portrét masového vraha (Henry: Portrait of a Serial Killer) považuje za to najautentickejšie zachytenie mysle psychopata, aké sa vo svete filmu podarilo vytvoriť. Príbeh je o to silnejší, že zachytáva konanie reálnej osoby.

Životopisná snímka ukazuje život a kruté činy amerického sériového vraha Henry Lee Lucasa, ktorý sa okrem iného preslávil najmä vďaka kontroverzii a zvláštnemu prístupu k svojím činom. A nie iba tým. Nemal totiž problém priznať sa pravdepodobne aj k zločinom a vraždám, ktoré sám nespáchal.

Presný počet obetí nie je známy

Henry Lee Lucas bol obvinený z 11 vrážd. Sám sa však viackrát mimo súdu priznal, že tento počet mal byť mnohonásobne väčší. Niekedy tvrdil, že zabil stovky ľudí a dokonca raz povedal, že má na svedomí až tritisíc obetí. Či to však bolo naozaj tak, je diskutabilné. Tieto svoje tvrdenia totiž vzápätí poprel.

Na jednej strane teda tvrdil, že je zodpovedný za neuveriteľný počet obetí, no na druhej sa obraňoval, že nie je vrahom. Vyšetrovateľovi dokonca počas riešenia prípadu poslal list, v ktorom napísal, že nie je sériový vrah. A práve túto zvláštnu psychológiu sa podarilo geniálne zobraziť v McNaughtonovej snímke.

Hnutie Amnesty International, ktoré sa zaoberá bojom za ľudské práva dokonca oznámilo, že zločin, za ktorý je Lucas obvinený trestom smrti, nespáchal. Keďže vyšetrovanie nedokázalo nájsť dostatok dôkazov, v roku 1998 mu trest zmiernili. Namiesto riadenej smrti teda dostal „iba“ doživotie.

Aj keď je sporné, koľko vrážd Henry spáchal a z väčšiny svojich priznaní napokon nebol obvinený, považuje sa za jedného z najhorších sériových vrahov všetkých dôb. Jeho postavu v snímke stvárnil herec Michael Rooker, ktorému sa podarilo skvele zachytiť Lucasov charakter.

Krutosť vychádzala z jeho detstva

Henry Lee Lucas mal od malička ťažké detstvo a je možné, že práve tieto skutočnosti formovali jeho osobnosť. Jeho mama bola prostitútka závislá na alkohole a otec mentálne postihnutý. Mal ôsmych ďalších súrodencov a jeden z nich Henrymu dokonca vypichol oko.

Prvý sex zažil s ovcou ako 13-ročný, a to na popud svojho otca, ktorý ju priniesol. V pätnástich spáchal svoju prvú vraždu. O niekoľko rokov neskôr zabil svoju mamu a netajil sa ani kanibalizmom.

Vznik filmu bol podmienený zaujímavou skutočnosťou. Režisér John McNaughton totiž dostal peknú sumu, 100-tisíc dolárov, za ktoré mal za úlohu nakrútiť snímku podľa jeho predstáv. Jedinou podmienkou bolo, aby išlo o horor. Výber námetu však s týmto vôbec nesúvisel. Túto tému by preniesol na plátno aj v prípade, ak by mal menší rozpočet.

Keď bol film dokončený, úspešného prijatia a premiéry sa nedočkal. Kvôli zvrátenosti a drastickosti musel režisér tri roky čakať na jeho uvedenie. K tomu napokon došlo, avšak iba v upravenej verzii. Môže za to dokumentaristický prístup, kvôli ktorému brutálne scény vyzerajú ako skutočné. A najmä fakt, že sa aj naozaj odohrali.

Napriek tomu ide o kvalitne spracovaný film, ktorý prináša silný príbeh muža s ťažkým osudom. Kvôli kontroverzii má však zmiešané divácke hodnotenia. Na ČSFD si vyslúžil 67% a IMDb 7,0/10.

