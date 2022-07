O lepší výkon sa staral DJ. Dobrovoľníci zorganizovali technopárty, počas ktorej opravovali zničenú ukrajinskú dedinu

Niekoľko mesiacov po tom, ako severoukrajinskú dedinu Jahidne zdevastovali ruskí okupanti, zorganizovala ukrajinská mládež technopárty. Nie však za účelom zábavy, ale preto, aby sa účastníci počas nej všetci spoločne podieľali na obnove zničenej obce.

S lopatami a krompáčmi pomáhali odpratávať zvyšky budov, ktoré zasiahlo ruské ostreľovanie, kým traktory odvážali nepoužiteľné sutiny na smetisko. O lepší pracovný výkon sa staral DJ, ktorý si svoju súpravu rozložil na prázdnych škatuliach od munície.

„Dobrovoľníctvo je teraz mojím životným štýlom,“ povedala Tania Burianovová, organizátorka z iniciatívy Opravme spolu. „Mám rada elektronickú hudbu a zvykla som sa zabávať. Ale teraz je vojna a my chceme pomôcť a robíme to s hudbou.“

Aktivitu mladých uvítala 68-ročná babka Nina. „Už nám opravili okná, dvere i vchody. Sami by sme to s našimi platmi ani dôchodkami nezvládli. Som vďačná, že nám pomohli,“ pochválila spomenutú iniciatívu, do ktorej sa zapojili najmä ľudia od 20 do 30 rokov, pričom väčšinou pochádzali z Kyjiva vzdialeného dve hodiny autom. Boli však medzi nimi i dobrovoľníci zo zahraničia – z Portugalska, USA či Nemecka.