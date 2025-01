Nový portrét kráľa Karola vyvolal búrlivé diskusie. Ľudia si kladú rovnakú otázku po tom, ako si všimli tento detail

Kráľ Karol zapózoval v minulom roku v knižnici zámku Balmoral v škótskom Aberdeenshire. Napriek tomu, že fotografia vznikla ešte počas jesene, svetlo sveta uzrela až teraz. A rozhodne pritiahla množstvo pozornosti, keďže všetci diskutujú o tom istom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Boredpanda, fotografia bola zdieľaná 25. januára na počesť Burns Night, udalosti, ktorá je oslavou života škótskeho národného básnika Roberta Burnsa. K zverejneniu tak došlo približne rok po tom, ako sa svet dozvedel o panovníkovej diagnóze rakoviny. Dalo by sa teda predpokladať, že sa budú ľudia zaujímať o to, či na fotografii kráľ vyzerá zdravo, no oni sa prekvapivo zamerali na konkrétny detail.

Zamerali sa na jeho zuby

Fotografia je dielom Millie Pikington, ktorá bola v priebehu rokov zodpovedná za mnohé portréty kráľovskej rodiny. Ten najnovší, ktorý zachytáva kráľa Karola, spôsobil, že sa ľudia až príliš detailne zamerali na jeho zuby. 76-ročný kráľ sa na fotografii usmieval do objektívu, pričom mal na sebe tartanový kilt, kravatu a hnedý sporran (malá kožená brašna, ktorá sa nosí ku kiltu, pozn. red.).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Royal Family (@theroyalfamily)

„Človek by si myslel, že kráľovská rodina, ktorá „bola vyvolená Bohom, aby viedla“, bude mať aspoň poistenie na zuby!“ napísal používateľ menom Tony, na čo niekto ďalší odpovedal: „Však? Nikdy som to v Londýne nepochopil. Určite si môžu dovoliť dokonalé poistenie zubov.“

„Vidím, že v Spojenom kráľovstve majú stále nedostatok zubárov,“ poznamenal ďalší komentujúci. Štvrtý sa pýta: „Anglický kráľ si nemôže dovoliť nové zuby alebo sa o ne len nikdy nestaral?“

Ľudia navyše v komentároch poznamenali, že je zvláštne, že má kráľ zuby v takomto stave, keďže chrup Williama aj Kate je perfektný, takže zubári nie sú niečo, čomu by sa kráľovská rodina vyhýbala.

Zdá sa však, že je to problém staršej generácie kráľovskej rodiny, ako niekto ďalší poznamenal: „Samozrejme, že si kráľ môže dovoliť dokonalé zuby, ale ani jeho manželka ich nemá. Možno je to staršími ľuďmi.“