Nový megaprojekt stojí šialené peniaze, je najdrahší svojho druhu na svete. Zrejme je odsúdený na neúspech

Asi každý sníva o jednoduchom spôsobe prepravy z bodu A do bodu B. Jedným z nich by mohli byť vlaky, ak by fungovali, ako by mali. Veľká Británia sa rozhodla investovať do výstavby nových tratí, ide však o poriadne drahý megaprojekt, hovorí sa dokonca o najdrahšom na svete svojho druhu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najdrahšia železnica na svete

Ako informuje CNN, budovanie nových železničných tratí nie je lacná záležitosť, najmä cez husto osídlené oblasti. Veľká Británia sa však pred časom pustila do poriadne odvážneho projektu. Prvá a nateraz jediná fáza stála zatiaľ 58 až 70 miliárd dolárov (55 až 66 miliárd eur). Železničný projekt High Speed 2 (HS2) tak zatiaľ vyšiel na závratných 416 miliónov dolárov (približne 395 miliónov eur) za míľu tratí (niečo vyše 1,6 kilometra).

Ide o zatiaľ najdrahší železničný projekt na svete. Pre porovnanie, trať TGV Tours – Bordeaux vo Francúzsku stála v polovici roka 2010 približne 32 až 40 miliónov dolárov (30 až 38 miliónov eur) na približne 1,6 kilometra. Európske projekty vysokorýchlostných železníc mimo Británie stoja v priemere 66,4 milióna dolárov (takmer 63 miliónov eur) za 1,6 kilometra.

Úspech projektu bol otázny od začiatku

Samozrejme, na stavebné náklady vplýva aj topografia či hustota obyvateľstva. Číne a Japonsku sa však podarilo vybudovať nové vysokorýchlostné železnice cez niektoré z najhustejšie obývaných miest na svete za oveľa nižšiu sumu, ako bude stáť Britániu vybudovanie približne 225 kilometrov dlhej trate medzi Londýnom a Birminghamom.

Navyše, cena za zmieňovaný projekt rastie aj naďalej. Zúfalí začínajú byť už aj niekdajší priaznivci projektu, mnohí ho vnímajú ako chaotický a riadne predražený bordel, ktorý zrejme nikdy neprinesie sociálne a ekonomické benefity, ktoré sľuboval. Ľudia kritizujú britskú vládu, ale aj spoločnosť, ktorá má projekt na starosti. Od spustenia projektu sa na jej čele vystriedalo viacero ľudí. Niektorí odborníci si myslia, že projekt bol už od začiatku odsúdený na neúspech.