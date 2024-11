Nový maskot Vatikánu je anime postavička: Ľudia sú v rozpakoch, prirovnávajú ju k Luciferovi

Nová postavička v štýle anime má byť maskotom jubilea v roku 2025, veľkých osláv spirituality a odpúšťania, ktoré sa konajú každých 25 rokov. Navrhol ju rímsky umelec Simone Legno, ktorý je zároveň vizionárom úspešnej značky tokidoki.

Podľa portálu Nový Čas ju predstavil arcibiskup a hlavný organizátor Svätého roka, 73-ročný Rino Fisichella. Maskot dostal meno Luce (z talianskeho slova s významom „svetlo“), pričom jeho úlohou je podľa slov Fisichellu reprezentovať populárnu kultúru tak, aby sa zapáčila dnešnej mládeži.

Legno sa pri návrhu inšpiroval maskotovou mániou v Japonsku, ktorú označujeme slovíčkom jurukjara či juru-čara, ako píše Euro News. Prvýkrát v histórii sa dokonca oddelenie Svätej stolice zúčastnilo talianskeho komiksového festivalu Lucca Comics and Games, kde dostal maskot vlastný exkluzívny priestor.

The Vatican has unveiled the official mascot of the Holy Year 2025: Luce (Italian for Light).

Archbishop Fisichella says the mascot was inspired by the Church’s desire „to live even within the pop culture so beloved by our youth.“ pic.twitter.com/hVU2CmYA3O

— CatholicTV (@CatholicTV) October 28, 2024