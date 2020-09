Nový dokument od Netflixu sa stal hitom na Slovensku: Ukazuje odvrátenú stranu sociálnych sietí

Je to otázka, na ktorú sa snažia nájsť vedci odpovede už niekoľko rokov. Dokumentárna dráma, ktorú nájdete na Netflixe vám prezradí viac.

Ako sociálne siete ovplyvňujú naše mentálne zdravie?

Netflix nedávno uverejnil dokumentárnu drámu s názvom The Social Dilemma, ktorá sa zaoberá skúmaním toho, ako sociálne siete vplývajú na mentálne zdravie a etické cítenie modernej spoločnosti, píše portál Science Times. Ten sa stal hitom aj na Slovensku a momentálne patrí medzi najsledovanejšie tituly na tejto streamovacej službe.

Režisérom novinky je Jeff Orlowski, ktorý sa v minulosti preslávil vďaka dokumentárnym filmom Chasing Ice (2012) a Chasing Coral (2017). V dokumente The Social Dilemma sa zaoberá rôznymi aspektmi médií a sociálnych sietí, napríklad tým, do akej miery sme od nich závislí, čo všetko sme ochotní tolerovať a ako to vplýva na naše mentálne zdravie.

Súčasťou dokumentu je rodina a hlavnými postavami sú teenageri, ktorí sa stávajú od sociálnych sietí závislými. Orlowski doň zaujímavou formou zakomponoval aj reportáže a rozhovory s odborníkmi z rôznych oblastí, ale aj s bývalými zamestnancami gigantov, ako sú napríklad Google, Facebook, YouTube, Apple či Twitter.

Dokument trvajúci 89 minút ukazuje, že cieľom sociálnych sietí je udržať ľudí prilepených na monitoroch. Poukazuje na to, že aj keď sociálne siete jednoznačne majú svoje výhody, môžu predstavovať hrozbu nielen pre jednotlivca, ale pre celú spoločnosť. Ľudia majú pocit, že sociálne siete sú bezplatné, pravda je však celkom iná. Súčasťou sociálnych sietí sú totiž reklamy, ktoré sú zdrojom nemalej čiastky, vysvetľuje v dokumente programátor Justin Rosenstein. Dodáva, že kupovaným a predávaným produktom sa v tomto prípade stáva pozornosť užívateľa sociálnej siete.

Depresiou trpia už aj 10-ročné deti

Film sa dotýka aj toho, ako je to s predajom a kúpou dát, ktoré užívatelia sociálnych sietí na internete zdieľajú. Práve tie sú totiž využívané na vytvorenie modelov, ktorých úlohou je predikcia správania užívateľa. Bývalý prezident Pinterestu, Tim Kendall v dokumente dodáva, že ľudia neraz vidia len negatíva a zabúdajú na to, že sociálne siete prinášajú aj veľa dobrého, každá minca má totiž dve strany. Napríklad, sociálne siete vám na základe fotografie môžu odporúčať obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Súčasťou sociálnej siete však nie je detský psychológ, ktorý by pôsobil ako filter a zaujímal sa o to, čo daný obsah je vhodný pre dieťa alebo nie.

Psychológ Jonathan Haidt v dokumente hovorí, že v súčasnosti závratným tempom pribúdajú v ambulanciách deti, ktoré trpia depresiami a úzkosťami. Americká asociácia psychológov uvádza, že depresiami trpia už deti vo veku 10 a 14 rokov. Veková hranica sa za posledných 10 rokov výrazne posunula. Otázne je, či sú ľudia ochotní pripustiť, že nie všetko, čo sa týka sociálnych sietí, je pravdivé a dobré.