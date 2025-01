Nová štúdia odhalila, že muži znášajú rozchody horšie ako ženy. Priniesla aj zaujímavý poznatok o rozvodoch

Každý vzťah má isté fázy, ktoré sú pre všetkých rovnaké. Začína zoznamovaním a pokračuje zoficiálnením vzťahu, pričom potom je už len otázkou mesiacov či rokov, kedy sa dvojica nasťahuje do spoločného príbytku a začne sa baviť o témach ako svadba, deti či hypotéka. Jednoducho je to takto zaužívané. V tom horšom prípade však príde aj ďalšia finálna fáza – rozchod.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rozchody sú náročnejšie pre mužov. Podľa novej štúdie, ktorá je publikovaná v časopise Behavioural and Brain Sciences, je to preto, že mužom na tom, aby boli vo vzťahu, záleží viac ako ženám, uvádza PsyPost. Výskumníci z Humboldtovej univerzity v Berlíne tak spochybnili zaužívaný názor, že práve ženy chcú byť viac vo vzťahu a hľadajú stabilitu.

Muži ťažia zo vzťahov viac

Výskumníci, ktorí dali dokopy štúdiu, tvrdia, že muži po rozchode častejšie pociťujú osamelosť a je menej pravdepodobné, že v tejto situácii vidia pozitívnu stránku. K záverom dospeli po analyzovaní viac ako 50 vedeckých štúdií o rozdieloch medzi pohlaviami v heterosexuálnych vzťahoch.

Výsledky by mohli vysvetliť, prečo je menej pravdepodobné, že muži budú iniciovať rozchod, keď sú v stabilnom dlhodobom vzťahu. Odborníci uvádzajú, že viac ako 70 percent rozvodov v takýchto prípadoch iniciujú ženy.

Muži sú naopak tí, ktorí sa viac snažia nájsť si vzťah a sústredia sa na to, aby bolo vážny. Má to svoj dôvod. Muži totiž získavajú zo vzťahov viac než ženy a to z emocionálneho hľadiska, uvádza štúdia.

„Z mnohých štúdií vieme, že ženy zvyčajne dostávajú viac emocionálnej podpory od svojho sociálneho okolia ako muži. Preto sú heterosexuálni muži pri napĺňaní svojich emocionálnych potrieb závislejší od svojich partneriek ako heterosexuálne ženy,“ uviedla vo vyhlásení Iris Wahringová, hlavná autorka štúdie, a dodáva: „Stručne povedané, stabilné vzťahy sú pre mužov psychologicky dôležitejšie než pre ženy.“

Začína to v detstve