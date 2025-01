Šéf opery o novej slovenskej hymne: Ako keby fanúšik metalu chcel napísať niečo v štýle Pirátov z Karibiku, opísal ju

Máme za sebou premiéru upraveného prevedenia štátneho symbolu, našej hymny. Reakcie ľudí na internete sa rôznia a kým niektorí sú nadšení, ďalší k nej majú pár pripomienok, ktoré sa im nezdajú. Svoj názor vyjadril aj umelecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.

Na Facebooku zverejnil status, v ktorom ju v podstate prirovnal k metalovej verzii Pirátov z Karibiku.

„Nová verzia slovenskej hymny vstúpi do učebníc ako k dokonalosti privedené nepochopenie vokálnej symfonickej inštrumentácie. Najlepšie by som to opísal tak, ako keby fanúšik metalu chcel napísať niečo v štýle Pirátov z Karibiku,“ uviedol vo svojom statuse na sociálnej sieti Tomáš Ondřej Pilař.

Dodal, že je skutočne nutné priznať, že táto hymna je vážne „ako žiadna iná“.