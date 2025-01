Z 20 dní dovolenky až 136 dní voľna: Prehľad sviatkov v roku 2025 aj s tipmi, ako si ich rozumne rozplánovať

Do nového roku vám prajeme predovšetkým všetko dobré! A my sa vám ho pokúsime spríjemniť a už tradične vám ukážeme, ako vyťažiť z 20 dní dovolenky čo najviac. Pri pohľade na príspevky cestovateľov na sociálnych sieťach možno premýšľate nad tým, ako je možné, že títo ľudia môžu byť neustále mimo práce. Kým mnohých práve táto činnosť živí, pre ďalších je cestovanie koníčkom, ktorému sa venujú vo svojom voľnom čase, a popritom, ako zapĺňajú sociálne siete svojimi vzrušujúcimi zážitkami, majú full time job ako my všetci ostatní bežní smrteľníci. Ak ste si dali ako novoročné predsavzatie viac cestovať, tráviť čas s rodinou alebo koníčkami, ukážeme vám, ako môžete mať v roku 2025 až 136 dní bez práce.

Článok pokračuje pod videom ↓

Začnime však na smutnejšiu nôtu. Podobne ako minulý rok, aj tento už 1. september, kedy si pripomíname prijatie Ústavy Slovenskej republiky, nebude dňom pracovného pokoja, a to aj napriek tomu, že je štátnym sviatkom. Avšak nezúfajte. Kým v roku 2024 ste mohli z 20 dní dovolenky vyťažiť až 135 dní voľna, v roku 2025 to bude ešte o jeden deň viac.

Pri našich výpočtoch sme rátali so zamestnancom, ktorý bežne nepracuje počas víkendov a má nárok na štyri týždne dovolenky — teda je mladší ako 33 rokov, trvalo sa nestará o dieťa, alebo nie je pedagogickým či výskumným pracovníkom. Štyri týždne dovolenky sa rovnajú 20 dňom voľna a práve s nimi v článku kalkulujeme.

Január — 10 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. január (streda) – Deň vzniku Slovenskej republiky

6. január (pondelok) – Zjavenie Pána (Traja králi)

Tradične začíname nový rok voľnom, aj keď ruku na srdce, ak máte za sebou bujaré oslavy Silvestra, pravdepodobne ste si ho ani veľmi neužili. No hneď vám dáme dôvod na radosť — Traja králi vychádzajú na pondelok, čo znamená, že prvý víkend roku 2025 bude predĺžený. Január celkovo prinesie štyri celé víkendy, ktoré vám spolu so štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja dajú dohromady 10 voľných dní v mesiaci. To znamená, že sme si oproti minulému roku o jeden prilepšili, keďže Traja králi vychádzali na sobotu.

Február — 13 dní voľna (5 dní dovolenky)

Po dobrom štarte prichádza február, ktorý si celý odpracujte. Ak si teda náhodou neodkrojíte zo svojej dovolenky už tu. Pretože ak napríklad máte deti, v tomto mesiaci ich čakajú jarné prázdniny, počas ktorých si môžete ešte dosýta užiť lyžovačku, tak v tom prípade by sa investovať z dovolenky oplatilo aj vo februári. Napríklad, aj celým týždňom. Keďže minulý rok bol priestupným rokom, nadchádzajúci február bude mať len 28 dní a z nich nás čakajú štyri celé víkendy.

Marec — 10 víkendových dní

Kto si počká, ten sa dočká — alebo ako sa to hovorí. Veľkonočné sviatky nás čakajú až v apríli, no na oplátku nám marec ponúkne až päť víkendov, čo znamená celých 10 voľných dní od práce.

Apríl — 14 dní voľna (4 dni dovolenky)

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného