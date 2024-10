Lekári už poznajú príčinu smrti Liama Payna. Ľudí vyzvali, aby na sociálnych sieťach prestali šíriť nepravdivé informácie

Je známa príčina smrti speváka Liama Payna, ktorého o život pripravil pád z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires v Argentíne. Mal utrpieť fraktúru lebky.

Potvrdil to šéf záchrannej služby v Buenos Aires Alberto Crescenti. Uviedol, že Liam Payne utrpel fraktúru lebky, čo malo viesť k jeho okamžitej smrti, informuje DailyMail. Zranenia boli podľa neho nezlučiteľné so životom.

V čase, keď na miesto dorazili záchranári, už spevákovi pomôcť nedokázali. Či bol Payne pod vplyvom alkoholu alebo drog, známe nie je, Crescenti na to odpovedať nechcel. Zdôraznil však, že na výsledky pitvy sa stále čaká. Zároveň vyzval verejnosť, aby nepredbiehala so svojimi súdmi, informuje The Sun.

Okolnosti pádu policajti ďalej vyšetrujú.