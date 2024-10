Harry Styles mu poslal dojemný odkaz: Členovia One Direction prelomili mlčanie a vyjadrili sa k smrti Liama Payna

Svet včera šokovala informácia o smrti 31-ročného Liama Payna, bývalého člena skupiny One Direction. Spevák prišiel o život po páde z balkóna na treťom poschodí hotela v argentínskom Buenos Aires.

Článok pokračuje pod videom ↓

K tragickej udalosti prišlo v noci aj očakávané vyjadrenie od bývalých členov kapely One Direction, s ktorými pred pár rokmi ovládol hudobný svet. „Správa o tom, že Liam zomrel, nás úplne zdrvila. Raz, keď toho budeme schopní, povieme viac. Ale teraz si vezmeme nejaký čas, aby sme mohli smútiť a vyrovnať sa so smrťou nášho brata, ktorého sme milovali,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení skupiny na Instagrame.

Dojímavé vyjadrenia

K smutnej udalosti sa následne jednotliví členovia vyjadrili aj samostatne. „Najviac sa mu páčilo, keď robil ostatných šťastnými. Bolo mi cťou pritom byť po jeho boku. Roky, ktoré sme spolu strávili, zostanú medzi najcennejšími rokmi môjho života. Bude mi navždy chýbať, môj drahý kamarát,“ napísal Harry Styles.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @harrystyles

„Liam bol neuveriteľný skladateľ so skvelým citom pre melódiu. Často sme sa rozprávali o tom, že by sme sa opäť stretli v štúdiu, aby sme sa pokúsili obnoviť chémiu, ktorú sme si vybudovali v kapele. A aby bolo jasno, podľa môjho názoru bol Liam najdôležitejšou súčasťou One Direction,“ dodal ďalší člen, Louis Tomlinson.

Najrozsiahlejšie vyjadrenie pritom poskytol Zayn Malik. „Nemôžem si pomôcť a sebecky si myslím, že sme ešte mali mať veľmi veľa konverzácií. Nikdy som ti nemusel ďakovať za podporu v najťažších etapách môjho života… Dúfam, že nech si teraz kdekoľvek, je ti dobre, našiel si pokoj a vieš, ako si milovaný. Milujem ťa, brácho.“ Jediný, kto sa zatiaľ samostatne nevyjadril, je Niall Horan.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zayn Malik (@zayn)

Spevák utrpel v dôsledku pádu veľmi vážne zranenia nezlučiteľné so životom, povedal pre miestnu televíziu šéf mestskej záchrannej služby a dodal, že nebola možnosť resuscitácie. Uviedol, že Payne spadol na dvor hotela, odmietol však odpovedať na ďalšie otázky vrátane toho, či spevák skočil, alebo spadol nešťastnou náhodou, píše AP.

Popová skupina One Direction, často skrátene označovaná ako 1D, vznikla v roku 2010 v britskej televíznej hudobnej súťaži The X Factor, v ktorej obsadila tretie miesto. Členmi anglicko-britskej skupiny boli Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan a Zayn Malik, ktorý skupinu opustil v roku 2015. V nasledujúcom roku skupina oznámila, že prerušuje svoju činnosti, ale nerozpadá sa. Všetci členovia vrátane Payna pokračovali v hudobnej kariére ako sólo speváci.