Nikoho to nezaujímalo: Tvorca Teórie veľkého tresku prezradil veľkú chybu, akú v závere sitkomu urobil

Od odvysielania poslednej epizódy obľúbeného sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) už uplynul nejaký ten rok. Tvorca však po dlhom čase opísal jednu konkrétnu scénu, od ktorej očakával podstatne viac, no nejako to nevyšlo a upadla do zabudnutia, píše Screen Rant.

Keď si spomeniete na záverečnú časť sitkomu, čo vám utkvelo v pamäti? Predpokladáme, že mnohým ani nenapadne na túto otázku odpovedať, že deti Bernadette a Howarda, ktoré sa tu ukázali.

Divákov nenadchla

Producent Peter Chakos sa autorke knihy The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, ktorá o seriáli vznikla, zdôveril, že táto vec nedopadla tak, ako mal v pláne.

Očakával, že keď na obrazovkách odhalia deti tejto dvojice, ľudia budú nadšení. No mnohí to úplne prehliadli. Pri nakrúcaní o tejto scéne dokonca diskutoval s tvorcom Chuckom Lorrem, ktorý mu hovoril v prenesenom význame, že „deti nikoho nezaujímajú“.

Neveril tomu, no ukázalo sa, že mal pravdu. Chakos dodal, že čakal, že reakcie na túto scénu budú oveľa intenzívnejšie, než sa stalo.

Teória veľkého tresku sa vracia

Ako sme vás nedávno informovali, skvelé správy pre fanúšikov sveta TBBT sú tu. Tvorca Chuck Lorre podľa aktuálnych správ pracuje na vývoji nového komediálneho seriálu, ktorý má byť odvodený od Teórie veľkého tresku.

Ak sa tento seriál stane realitou, podľa všetkého ho uvidíme na novej streamovacej platforme Max, ktorá nahradí HBO Max a zároveň ju zlúči z Discovery+. Viac o týchto zmenách sa dočítate tu.

Variety dodáva, že zatiaľ nie sú známe podrobnosti o deji nového seriálu, no predpokladá sa, že prinesie úplne nové herecké obsadenie, no mohli by sa v ňom objaviť aj staré známe tváre.