Nikdy ste o nich nepočuli: 8 „tajných“ jazier u našich susedov, kde sa budete cítiť ako na dovolenke pri mori

Slovensko ponúka množstvo unikátnych jazier na kúpanie. V našej sérii článkov nájdete výnimočné miesta na kúpanie na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Ak ale chcete ísť na dovolenku či predĺžený víkend k vode za hranice, nemusíte cestovať ďaleko. Pripravili sme výber 8 jazier, ktoré nájdete v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Česku a svojim návštevníkom prinášajú priam dovolenkovú atmosféru.

Naposledy sme vám priniesli 10 „tajných“ miest v Chorvátsku, ktoré sa nenachádzajú v každom cestovateľskom sprievodcovi a sú o to výnimočnejšie. Dnes sme sa pozreli na jazerá u našich susedov, ktoré možno sú domácim dobre známe, ale množstvo Slovákov ich nepozná a preto ich môžeme označiť prívlastkami tajné či neznáme.

Ak hľadáte tipy na kúpanie pod holým nebom a chcete vyraziť za hranice Slovenska, môžete sa nimi inšpirovať. Dokážu vám, že spoznávať okolité krajiny sa oplatí.

Rakúsko

Fuschlsee

Jazero Fuschlsee sa nachádza v Rakúsku, neďaleko mesta Salzburg, kúsok od nemeckých hraníc. Už na prvý pohľad upútá nie iba jeho originálna sýtomodrá farba, ale aj prírodné prostredie, do ktorého je zasadené. Príjemným prekvapením je aj voda, ktorá v lete dosahuje veľmi príjemných 24 °C, uvádza portál Rakousko.cz. Okrem letného kúpania či opaľovania tu môžete vyskúšať ďalšie letné aktivity, ktoré spestria váš voľný čas.

Wörthersee

V Rakúsku ešte zostaneme, presunieme sa ale na juh, konkrétne k hraniciam so Slovinskom a Talianskom. Na svoje si na jazere Wörthersee prídu okrem iného aj milovníci vodných športov. Ako uvádza Visit Carinthia, môžete tu vyskúšať wakeboard, vodné lyžovanie či dokonca plachetnicu. Samozrejmosťou sú aj rakúske prírodné scenérie, ktoré vám prinesú unikátny zážitok, za ktorým netreba cestovať ďaleko. Napriek tomu, že v Rakúsku ide o mimoriadne vyhľadávané miesto, pre mnohých Slovákov zostáva jeho čaro zatiaľ stále „ukryté“.

Poľsko

Mazurské jazerá

Na severe Poľska sa nachádza oblasť, ktorá neponúka iba viacero jazier, ale aj prírodu a lesy. Preto si tu prídu na svoje tak ako ľudia vyhľadávajúci odpočinok aj tí, ktorí túžia po dobrodružstve a spoznávaní. Lonely Planet odporúča navštíviť okrem Mazurských jazier na tomto mieste napríklad pevnosť Boyen alebo Wolfsschanze – hlavné sídlo Hitlera z obdobia 2. svetovej vojny.

Jazero Mamry

Ak sa do oblasti Mazurských jazier rozhodnete vybrať, určite nevynechajte jazero Mamry, ktoré patrí medzi najčistejšie zo všetkých naokolo, uvádza Jeziora Polski. Dôvodom je, že sa nenachádza v blízkosti žiadneho väčšieho mesta a takisto žiadnej rieky, ktorá by sa do neho vlievala. Je ideálne nie iba na kúpanie, ale ponúka aj široké možnosti športových aktivít.

Maďarsko

Jazero Orfű

Najznámejším jazerom u našich maďarských susedov je nepochybne Balaton. Nie je ale ani zďaleka jediným. ktoré stojí za návštevu. Jazero Orfű sa nachádza na juhu krajiny, napriek tomu je pre ľudí cestujúcich zo Slovenska prístupné. Z Bratislavy sa sem dostanete už za menej ako štyri hodiny a z juhu stredného Slovenska bude vaša cesta sem trvať ešte o čosi kratšie. Daily News Hungary označil pláž Kistó, ktorá je jedinou miestnou plážou s kontrolovanou vodou, prívlastkom skrytá. Tak ak hľadáte presne takéto miesto, tu je tip práve pre vás.

Jazero Bánk

Skutočne neďaleko slovenských hraníc, iba 40 minút cesty od Veľkého Krtíša sa nachádza jazero Bánk, ktoré je vďaka svojej polohe navštevované aj Slovákmi, prichádzajúcimi predovšetkým z južného Slovenska. Miestnu pláž môžete navštíviť až do konca augusta a okrem toho tu vyskúšate aj rôzne športové aktivity. Jazero je vyhľadávané aj pre rybolov.

Česko

Kamencové jazero

Česko ukrýva rovnako množstvo známych či menej známych jazier, ktoré môžete počas leta navštíviť a vychutnať si tu letné chvíle, oddych, ale aj zábavu. Kamencové jazero sa nachádza severne od Prahy, v tesnej blízkosti hraníc s Nemeckom. Kudy z nudy uvádza, že je skutočným svetovým unikátom a vzniklo zatopením lomu, kde sa ťažili kamenec a síra. Navyše má blahodarné účinky k ľudskému zdraviu.

Vodná nádrž Sležská Harta

V Česku nájdete aj viacero vodných nádrží, ktoré sú určené na kúpanie. Jednou z nich je Slezká Harta, nachádzajúca sa na severe krajiny, vzdialená iba necelú hodinu od Olomouca. Okrem iného je určená aj na kúpanie, no využíva sa aj na jachting alebo windsurfing. Zaujímavosťou je, že vznikla v rokoch 1987 až 1997, čím je podľa portálu Turistika najmladšou vodnou nádržou u našich českých susedov.