Zverejnili rebríček najlepších ostrovov Európy: Mnohé sú od nás iba na skok a dostanete sa sem za pár eur

Ak máte ešte dovolenku pred sebou alebo ste s plánovaním ani nezačali, stále je čas. Pre inšpiráciu vám prinášame rebríček 20 najlepších európskych ostrovov, ktorý zostali cestovateľský časopis Travel + Leisure na základe osobných skúseností svojich čitateľov. Pri hodnotení sa sústredili na krásu pláží a ostrovov, ich históriu, ale aj jedlo, ktoré tu môžete ochutnať.

Asi nikoho neprekvapí, že až sedem z dvadsiatich miest obsadili grécke ostrovy. V rebríčku ale nechýbajú ani ďalšie veľmi obľúbené letné destinácie Slovákov. Na mnohé z nich sa navyše dostanete od nás letecky už za pár eur.

10. Korfu a Iónske ostrovy

Ostrov Korfu je súčasťou Iónskych ostrovov a ponúka fotogenické pobrežia, dlhé piesočnaté pláže, neuveriteľné scenérie a nádherné tyrkysové more. Prídu si tu na svoje milovníci dovolenkových rezortov ale aj ľudia, ktorí skôr vyhľadávajú skryté zátoky a súkromie. Pretože popri tých najznámejších miestach, ktoré sa objavujú v každom jednom cestovateľskom sprievodcovi, tu nájdete aj takéto.

9. Hvar a Dalmatínske ostrovy

Chorvátsky ostrov Hvar sa nachádza v Jadranskom mori. Okrem pláží a mora je jeho veľkým lákadlom aj história a miestne pamiatky. Aj preto sa teší veľkej turistickej obľube a dá sa povedať, že je celkovo najobľúbenejším spomedzi chorvátskych ostrovov.

8. Korzika

Francúzska Korzika ponúka množstvo dych vyrážajúcich pláží rôznych farieb. Aj netradičných, ako čierne či ružové. Vďaka prírodnému bohatstvo si tu prídu na svoje aj milovníci aktívne stráveného voľného času. Nechýbajú útesy a tyrkysové more.

7. Kréta

Siedme miesto rebríčka obsadil ďalší Grécky ostrov – Kréta, ktorý sa môže pochváliť prívlastkom najväčší. Na Kréte nájdete všetko, čo je pre Grécko typické. Tyrkysové more, nádherné pláže, útesy aj zaujímavú architektúru.

6. Madeira

Madeira patrí Portugalsku a leží v Atlantickom oceáne. Prináša teda iný zážitok, ako vyššie spomínané Grécko. Nachádza sa tu množstvo zelene a skalných útesov a keď zatúžite po spoznávaní, nájdete tu množstvo miest, na ktoré sa oplatí vydať. Dokonca aj milovníci turistiky môžu po oddychu na pláži vyskúšať zdolať niektorú z miestnych turistických trás.

5. Ibiza

Pri španielskom ostrove Ibiza mnohým okamžite napadnú nekončiace párty a zábava, ktorú si tu môžete užiť. Ponúka ale oveľa viac. Napríklad aj rôzne dobrodružné či spoznávacie aktivity, ale nájdete tu aj kus umenia.

4. Azory

Portugalské Azorské ostrovy sú zeleným rajom, ktorý v sebe ukrýva množstvo pokladov. Lákadlom je búrlivý oceán aj horúce termálne pramene v neposlednom rade zeleň, ktorú tu nájdete. Pre niektorých turistov iba o nepoznané ostrovy, no ďalší už ich čaru podľahli.

3. Paros

Tento grécky ostrov je nepochybne menej známy ako už spomínané Korfu či Kréta, no aj práve o to čarovnejší. Paros je známy svojím párty nočným životom a bielymi domčekmi umiestnenými na jednej kope, čím je kombináciou obľúbeného Mykonosu a Santorini.

2. Milos

Štvrtý grécky ostrov, ktorý sa dostal do tohto rebríčka a zároveň sa stal aj najvyššie umiestnený spomedzi nich je Milos, o ktorom pravdepodobne mnohí z vás nikdy nepočuli. No ak uvažujete nad Gréckom, určite by ste ho nemali prehliadnuť. Veľkým lákadlom môže byť už iba práve tým, že patrí medzi menej známe.

1. Ischia

Prvé miesto rebríčka najlepších pláží pre tento rok obsadila talianska Ischia. Ostrov sa nachádza v Stredozemnom mori a je plný pestrofarebných domov a uličiek, v ktorých zažijete tú pravú taliansku atmosféru. Rozprestiera sa iba kúsok od Neapola a preto môžete svoj výlet spojiť aj s pevninskou časťou krajiny.