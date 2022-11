Nikam som sa neposúval, stagnoval som: Daniel Radcliffe prezradil, v ktorej časti Harry Pottera ľutuje svoj výkon

Anglický herec počas hrania ikonického kúzelníka vyrástol z malého chlapca na dospelého muža. Okrem veku sa zvyšovali aj jeho herecké skúsenosti a kvality. Aj herec však priznal, že to nešlo celý čas v rovnakej pohode a dodal, v ktorej časti sa za svoj výkon hanbí a doslova ho ľutuje.

Príbeh z čarodejníckeho sveta, ktorého hlavnou postavou je Harry Potter, sa za ostatné dve dekády stal absolútne ikonickým a na svete ostáva len málo tých, ktorí o príbehu ešte vôbec nepočuli. Rolu Harryho Pottera stvárnil na filmových plátnach Daniel Radcliffe, ktorý mal v čase natáčania prvého filmu len 11 rokov.

Od dôb prvého filmu, teda Harry Potter a Kameň mudrcov, však prešlo veľa rokov a do kín prišlo ešte ďalších 7 snímok o Harrym Potterovi. Každá z nich bola špecifická a niečím odlišná od tých predošlých, čo potvrdil aj samotný Radcliffe. V interview pre Playboy sa vyjadril, že v každej časti sa niekde herecky aj ľudsky posúval, až na jeden prípad.

V šiestom filme sa zasekol

„V každom filme od prvého ste mohli vidieť, ako sa herecky zlepšujem, až teda do šiesteho. V šiestom filme som sa vo vývoji zastavil, možno som až začal stagnovať. Pamätám si, ako som ten film sledoval a vravel som si, wow, veď tu nie je vidieť žiaden rast,“ načal 33-ročný Radcliffe.

Šieste pokračovanie filmu nieslo názov Harry Potter a Polovičný princ, v ktorom sa čarodejnícky svet po návrate Lorda Voldemorta ocitá v temných časoch. Dominuje tak boj proti silám zla, ale tiež pohľad na vzťahy a dospievanie mladých čarodejníkov na Rokforte.

Každý deň sa pozeral na chyby, ktoré spravil

Daniel Radcliffe však na základe svojho výkonu opísal šiestu časť ako tú, ktorú najviac ľutuje. „Každý deň sa pozerám na chybu, ktorú som spravil 11 mesiacov predtým. Mal som predstavu, že Harry je v šiestom filme traumatizovaný z vojny ako vojak, dôsledkom čoho sa emocionálne vypne. Síce to nie je zlý námet, ale koho by bavilo pozerať sa na to počas celého filmu?“ dodal.

Aj keď si teda myslí, že v Polovičnom princovi stagnoval a nepredviedol dobrý výkon, tešil ho aspoň pobyt na pľaci s kolegami a kamarátmi. „Od začiatku som to miloval, prácu s hercami, kamarátmi, štábom, každý deň na mňa čakala nejaká nová výzva,“ zakončil.